港康文署覆检并下架九本涉违国安法书籍

香港大学学生会学苑的《香港民族论》、前立法会议员陈淑庄的《陈淑庄敏感地带》等九本书籍，被康文署以《香港国安法》为由覆检并遭下架。

根据《星岛日报》报道，九本书籍被康文署以《香港国安法》为由下架覆检，包括由学苑编辑委员会编著并于2014年出版的书籍《香港民族论》；陈淑庄的《陈淑庄敏感地带》；旅美华裔作家余杰的《卑贱的中国人》、《纳粹中国》；时事评论员林匡正的《香港公民抗争运动史──挫败的三十年剖析》、《中港对决——香港抗争运动史（II）》、《激进：香港进步民主运动史》；流亡德国华裔作家的《这个帝国必须分裂》，以及前立法会议员何俊仁的《我向霸权宣战》。

学苑在社交媒体发文指，《香港民族论》辑录九篇有关香港民族主义论述的文章，其中四篇为《学苑》2014年2月号“香港民族 命运自决”的专题文章，另外五篇则为邀请学者编撰而成。

康文署回应媒体质询时表示，当该署发现有关馆藏涉嫌内容可能违反国安法，会以严肃态度处理，暂停有关书籍的服务，而涉及六名作者的九本书籍正按如上原则处理中。至于去年7月覆检三名作者的九本书籍，康文署则指，正与有关部门研究内容是否违反有关法例。

在去年7月，康文署辖下公共图书馆暂停借阅部分书籍，当中包括学者陈云的《香港城邦论》、前香港众志秘书长黄之锋的《我不是英雄》，和公民党立法会议员陈淑庄的《边走边吃边抗争》等，以覆检书籍的内容有否违反《香港国安法》。

