中国驻印度使馆批印媒刊陈时中文章

中国驻印度使馆新闻发言人王小剑参赞今天就近期印度媒体在涉台问题上的做法发表严正声明，驳斥有关论调并重申了中国原则立场，并敦促印度涉事媒体在涉及中国主权和领土完整等重大核心利益的问题上秉持正确立场，恪守一个中国原则，不为“台独”势力提供发声平台，不要发出错误信号。

根据“中国驻印度大使馆”微信公众号消息，声明指出，有个别印度媒体刊登台湾民进党当局卫生福利部门负责人陈时中文章，鼓吹“台湾加入世界卫生组织”，中方对此表达强烈不满和坚决反对。

声明说，台湾民进党当局顽固坚持“台独”主张，挑战一个中国原则。近期又企图利用“分享抗疫模式”，大搞政治操弄，在国际场合持续炒作台所谓“参加世卫大会”问题。其真实目的是挟洋自重、以疫谋“独”，拓展所谓台湾的“国际空间”，达到其“分裂中国”的政治目的。这种图谋绝对不会得逞。

声明强调，世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是国际社会普遍共识，也是国际关系基本准则。所有与中国建交的国家都应坚定履行坚持一个中国原则的承诺，这也是印度政府的官方立场。

台湾参与国际组织，包括主权国家组成的世界卫生组织活动的问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理。

声明还说，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。疫情发生以来，多次、及时向台湾通报疫情防控最新消息，对台湾参与全球卫生事务作出妥善安排。台湾设有《国际卫生条例》联络点，同世界卫生组织和各国的信息交流是畅通的、机制是完善的。

声明最后说，台湾问题事关中国核心利益,是不可触碰的红线。中国坚决反对任何制造所谓“台湾独立”、“两个中国”或“一中一台”的分裂行径。中国敦促印度有关媒体在涉及中国主权和领土完整等重大核心利益的问题上秉持正确立场，恪守一个中国原则，不为“台独”势力提供发声平台，不要发出错误信号。