广西22岁大学生杀父母案嫌犯被审查逮捕

中国广西省一名22岁大学生在家中杀害父母，日前已被当地检察院以涉嫌故意杀人罪审查逮捕。

据澎湃新闻报道，2020年8月10日，南宁相思湖北路广西民族大学宿舍楼发现一对夫妇在自家屋内遇害。遇害的二人是广西中均律师事务所律师黄贵普和他的妻子、广西民族大学文学院教授陈丽琴，嫌疑人是他们的儿子、西交利物浦大学22岁的大学生黄晨阳。

南宁市公安局高新分局8月20日公开通报称，受害者亲属黄某阳有重大作案嫌疑，且已逃往国外。通过国际警务协作侦办，于8月17日逮捕了一名中国籍嫌疑男子。

同年8月18日，柬埔寨警方公开通报称，应中国驻柬埔寨大使馆的要求，于8月17日逮捕了一名1998年出生的男子，该男子在中国参与了谋杀活动。

南宁市人民检察院今年4月在中国检察网公布称，日前，南宁市人民检察院依法以涉嫌故意杀人罪对黄晨阳审查逮捕。

经审查，黄晨阳实施了故意杀人的犯罪行为，造成二人死亡的严重后果，在本地具有较大社会影响。案件正在进一步办理。

一位曾与陈丽琴同事多年的教师说，儿子黄晨阳与父亲关系一直不大好，父亲管教黄晨阳很严厉，偶有暴力倾向；而黄晨阳有些孤僻内向，“感觉他性格有问题“。

这位前同事还介绍，黄晨阳曾在英国留学，2020年8月他与父母发生了矛盾，“他可能想继续去英国发展，但因为疫情的影响，他父母不同意。”

据广西民族大学陈丽琴的一名领导透露，此前黄晨阳在苏州的西交利物浦大学就读。

