中国网信办：严厉打击引发粉丝非理性应援等行为

中国国家互联网信息办公室今天在介绍2021年“清朗”系列专项行动指出，专项行动将规范明星及其背后机构、官方粉丝团的网上行为，严厉打击网络暴力，引发网络粉丝群体非理性发声、应援等的行为。

根据央视新闻报道，中国网信办副主任盛荣华在国新办新闻发布会上表示，2021年“清朗”系列专项行动将重拳整治网络违法违规问题，力求有效遏制网络乱象滋生蔓延，针对突出问题打好攻坚战，在全网开展“大扫除”，为管网治网长效机制建设积累经验，为构建清朗网络空间打下坚实基础，将通过专项行动集中时间集中力量解决群众反映强烈的问题。

专项行动主要有八个方面内容，包括整治网上历史虚无主义，全面清理歪曲党史国史军史、鼓吹历史虚无主义等有害信息；整治首页首屏不良信息、生活服务类平台广告推送、网红主播行为、恶意营销、不良网络社交行为和网络暴力等网络生态问题。

在算法滥用治理方面，专项行动将规范应用推荐算法进行新闻信息分众化传播的行为和秩序，指导互联网平台优化信息过滤、排名、推荐机制，加强重点环节监管，严肃查处利用算法从事违法违规行为，开展算法安全技术检查和技术评估；

在打击网络水军、流量造假、黑公关方面，专项行动将清理网络水军账号，处置推广网络水军信息的网站。 整治平台、用户账号流量造假、流量劫持以及虚假注册账号、敲诈勒索、有偿删帖、恶意炒作营销等。

在未成年人网络环境整治专项行动方面，将重点打击“软色情”图文、视频，严厉打击涉及未成年人的不良网络社交行为，深入清理QQ群组、互动社区、网络游戏、网文小说、视频直播等环节存在的不良亚文化信息，深入整治网课平台推送低俗娱乐等与学习无关的信息问题。

在规范网站账号运营方面，专项行动将整治违规注册认证行为，对认证不规范的账号限期整改，对整改不到位的予以关闭。整治假冒党政机关、媒体、机构和名人账号名称等违反管理要求的问题乱象，集中关闭一批违法违规账号。整治蹭时政热点、标题党、色情“擦边球”、规模化“洗稿”等恶意营销乱象。

值得注意的是，针对网上文化娱乐乱象问题，专项行动将重点整治互联网盲目模仿、低俗恶搞、内容涉黄、浮夸出格等各类低俗化娱乐化炒作乱象，严厉打击各种以吸引眼球、追求流量为目的的违法违规和违背社会公序良俗原则的网络行为，严厉打击网站平台炒作违法失德人员、劣迹艺人行为。

专项行动还将规范明星及其背后机构、官方粉丝团的网上行为，严厉打击网络暴力，引发网络粉丝群体非理性发声、应援等的行为。整治网站平台热点排行乱象问题，规范平台管理规则，建立完善长效工作机制。



