滴滴回应“抽成高”：排查极端订单的原因

中国网约车巨头滴滴回应抽成高说法的质疑表示，抽成高于30%的订单占总订单的2.7%，确实存在一部分司机收入占比较低的订单，已在陆续排查出现极端订单的原因，尽全力避免极端情况的出现。

据北京青年报报道，互联网有网友透露，滴滴抽成超过30%，质疑其抽成过高；此外，司机端和乘客端价格比例相差过大。滴滴表示，确实存在一部分司机收入占比较低的订单，如顺路单；其中，抽成高于30%的订单占总订单的2.7%，已在陆续排查出现极端订单的原因，尽全力避免极端情况的出现。

滴滴表示，抽成高于30%的订单占总订单的2.7%，其中包括乘客补贴优惠、企业经营成本、纳税和支付手续费等。滴滴表示，将持续推进平台收费定价公开透明。

滴滴给出的数据显示，2020年滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的79.1%。剩下20.9%中，10.9%为乘客补贴优惠，6.9%为企业经营成本（技术研发、服务器、安全保障、客服、人力、线下运营等）及纳税和支付手续费等，3.1%为网约车业务净利润。

另据新华社报道，对于滴滴平台的解释，有网民表示理解，“用数据说话，态度不错”“平台经营也要成本”。但也有不少网民对滴滴拆解抽成、列举用途的做法并不买账，认为有偷换概念、转移视线之嫌。

有网友认为，“不可能只有20.9%的抽成，实际比这个高得多”“大数据想怎么玩就怎么玩”“反正是垄断，你说什么就是什么”。有网民说，烧钱补贴乘客不是理由，成本高利润低也不是理由，这些钱如果不从司机那里抽就得平台自己出，这本身就是它的成本。

更多网民呼吁以滴滴为代表的网约车企业在接受批评的基础上，能够以实际行动切实推动抽成问题持续整改，乘客、司机、平台三方都应该享有知情权。