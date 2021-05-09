海底捞股价腰斩 市值暴跌2000亿港元

五一劳动节之后，中国火锅连锁企业海底捞股价一路走低，较2月最高市值蒸发2000多亿港元（341.27亿新元）。

据《中国基金报》报道，劳动节后，海底捞股价节节走低，5月5日跌超6%，5月6日一度暴跌近10%，5月7日股价再度大跌，创年内新低42.55港元/股。自今年2月16日的高点以来，海底捞股价从85.80港元跌至最低42.55港元，股价一度暴跌50.41%。

截至5月7日收盘，海底捞股价下跌2.92%，报43.15港元/股。仅用56天的时间，股价较2月高点已接近腰斩，累计跌幅达47.47%。目前最新市值2287亿港元，较2月最高市值蒸发2085亿港元。

对于海底捞股价跳水，中国食品产业分析师认为，首先第二季度节日较少是餐饮业的淡季，另外海底捞借助“火锅第一品牌”的名号股价一直处于虚高状态，此次回调属于正常范畴。

截至5月7日收盘价来看，海底捞的总市值为2287亿港元，市盈率高达622倍。放眼望去，整个港股市场市盈率高达600倍的消费股寥寥无几。

综合券商机构的研报来看，大部分机构对于海底捞2021年估值预测集中在50倍左右。

摩根士丹利发表研究报告，报告中引述海底捞管理层透露，今年4月份旗下餐厅整体翻桌率低于三次，虽然恢复到2019年同期的约70%水平，但较3月份的3.5至3.7次有所下降，表现低于市场预期。5月1日至5日的五一长假期间，海底捞整体翻桌率为约4.5至5次。

也有业内人士认为，从连续下跌的股价可以看到，门店快速扩张并非刺激资本看好的万能药方，品牌热度降低、盈利模式单一、服务模式竞争力下降等问题都成为海底捞保持高质量增长的阻力。随着通胀预期升温及美债收益率飙升，市场氛围转淡，一些高估值的餐饮龙头纷纷遭市场抛售。

今年春节以来，港股餐饮龙头集体大跌。除海底捞外，九毛九跌17%，呷哺呷哺暴跌近50%，股价同样几乎腰斩。

