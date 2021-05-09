两家世界500强中企的纪检干部被查

中国铝业集团有限公司的巡视办公室主任李伯含7日深夜被查，就在李伯含被查前一天，南方电网党组巡视组副组长郭可青也被查。

据上观新闻报道，中铝集团官网显示，该集团成立于2001年2月23日，于2017年12月16日由中国铝业公司改制更名为现名。中铝集团是中央直接管理的国有重要企业，主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等。2008年以来，连续跻身世界五百强企业行列。

1963年1月出生的李伯含是安徽庐江人，在职博士研究生学历。1983年8月参加工作。2000年10月至2012年2月，李伯含历任中国铝业公司（筹）财务部负责人、财务部（审计部）主任、行政服务部主任，中铝置业发展有限公司董事长、总经理等职。

2012年2月至2013年12月，李伯含任中国铝业公司巡视组组长。随后，又历任中国铜业有限公司副总裁、财务总监，中铝华中铜业有限公司董事长，中铝财务有限责任公司董事，中国铜业有限公司董事，中铝矿业国际有限公司董事，中铜香港控股有限公司董事；2015年8月至2019年9月，李伯含任中铝集团第一巡视组组长；2019年9月至被查，任中铝集团巡视办公室主任。

记者注意到，成立20年来，中央巡视组已对中铝集团进行过两轮巡视。2015年6月30日至8月30日，中央巡视组对当时的中国铝业公司进行专项巡视。

当年10月，巡视组在反馈意见时指出，中国铝业公司对于违纪案件迟迟不处理或处理偏轻偏软，顶风违纪时有发生，违规选人用人问题突出，对下属企业领导人员放松放任，致使个人凌驾于组织之上，个别领导人员“带病提拔”。此外，利益输送问题严重，一些领导人员内外勾结，吃里扒外等。

2019年3月至6月，中央巡视组对中铝集团党组进行常规巡视。巡视情况中，中铝集团被指项目投资、招投标、工程建设等重点领域存在廉洁风险，形式主义、官僚主义问题突出。落实党建工作责任制不够到位，干部队伍建设统筹谋划不够，选拔任用工作不够规范。

与李伯含一样，6日被查的南方电网党组巡视组副组长郭可青，也曾在央企纪检系统任职多年。此外，同样是世界500强企业的南方电网，也曾被中央巡视组指出存在执纪偏宽偏软等问题。

记者梳理31个省区市与新疆纪委监委网站后发现，除了在节前密集通报违反八项规定精神问题外，进入5月份，北京，甘肃白银，浙江杭州、嘉兴、丽水、台州、温州、金华等省市纪检监察机构，还通报了49起违反中央八项规定精神典型问题。其中，有40起通报于“五一”小长假期间。

从问题类型来看，49起典型案例中，违规吃喝、违规收送名贵特产和礼品礼金、违规发放津补贴或福利、违规配备和使用公车等享乐主义、奢靡之风问题占据大多数。