中国排名前50的上市公司人均薪酬超10万

A股排名前50的中国上市公司人均薪酬超过50万元（约10万新元），上市公司平均薪酬15.46万。

据证券时报报道，数据宝根据上市公司披露的2020年年报，发布《A股上市公司薪酬榜》。报告显示，有四家上市公司人均薪酬超过百万，分别是渤海租赁、新潮能源（维权）、科锐国际、中金公司。

渤海租赁蝉联榜首，2020年人均薪酬为194.32万元，连续两年保持人均190万元以上的高薪，相当于每个员工都能享受到其他上市公司高管待遇。按照250个工作日计算，渤海租赁日薪平均超过7500元，两个工作日获得薪酬高于其他公司人均月薪。新潮能源为第二名，2020年人均薪酬为160.3万元。

排名前50的上市公司人均薪酬超过50万元，对比来看，薪酬50强的上市公司在去年发放薪酬有所增加，36家上市公司人均薪酬上涨，并未因疫情原因给员工减薪。重庆啤酒、达安基因人均薪酬增长30万元以上。达安基因在年报中表示，报告期计提的工资、奖金相比上年同期增加，公司在2020年度实现归母净利润同比增长2556.8%。

剔除去年员工数目变动较大的上市公司，A股上市公司员工人均薪酬（不含高管）的平均值为15.46万元，较2019年下降了2.29%。从业绩角度分析，2020年净利润同比下滑的公司比2019年有所增加，薪酬略降或与其有关。中国国家统计局此前公布，2020年城镇居民人均可支配收入为4.38万元，上市公司员工薪酬是这一数字的三倍。

相比2019年，47.44%的上市公司人均薪酬上升，52.56%的上市公司有所下降。在半数以上上市公司员工薪酬下降的同时，60.7%的上市公司高管人均薪酬有所上升，这说明上市公司去年所发薪酬的增长更多来源于高管薪酬的增长。

从薪酬区间分布来看，人均薪酬在10至20万元之间的公司数目最多，共有2167家，占比51.95%。超过20万元的上市公司有793家，占比19.01%，人均薪酬不足10万元的上市公司共1170家，占比28.05%。与2019年相比，人均薪酬不足10万元的上市公司增加，超过20万元的上市公司减少。

分地区来看，人均薪酬超过20万元的上市公司集中在北京市、上海市、广东省，分别有165、140、95家。除北上广外，浙江、江苏、山东等沿海地区省份高薪公司数量较多。与普遍印象不同的是，新疆省共有12家上市公司人均薪酬超过20万元，在所有省份中排名15，超过了东北和多数西部地区省份。

上市公司人均薪酬最高的还是金融行业。2020年度上市公司非银金融、银行行业人均薪酬分别为44.01、34.85万元，稳稳占据一二名，高出平均薪酬50%以上。和2019年相比，传媒、休闲服务行业人均薪酬下降较多，休闲服务行业人均薪酬下降近20%，这也与去年疫情不景气，传媒、旅游公司较晚开工，公司大幅亏损有关。

从毕业生和上市公司的对比可以看到，互联网行业毕业生起薪最高，金融行业人均薪酬最高，这也印证了人们的印象，互联网行业起点较高，而金融行业有资历的老将能够获得更高的待遇。

对于高校生就业后提升空间有多大的问题，前程无忧发布的报告，2020年北京市前25%的毕业生起薪为8132元，折合年薪为9.76万元，而北京市上市公司人均薪酬的中位数为21.67万元，也就是说这些毕业生在工作后有超过一倍的提升空间。

新一线“城市毕业生起薪也逐渐逼近一线城市，根据前程无忧网发布的统计，2020年北上广深毕业生起薪在6000至7000之间，杭州、南京、苏州、成都等”新一线“城市毕业生起薪在5000至6000元之间，其中杭州毕业生起薪平均值已高于广州。考虑到房租、消费等因素，一线城市毕业生起薪并不高。

