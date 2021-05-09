官方学者：中国将成全球最大商品消费市场

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说，“十四五”期间，中国将成为全球最大的商品消费市场。

据中新社报道，迟福林说，中国消费潜力的释放与市场的开放，将成为世界经济增长的重大利好。预计未来五至10年，中国对全球经济增长的贡献率仍有望保持在25%至30%，仍是拉动全球经济增长的“主引擎”。14亿人的消费大市场是“世界的市场、共享的市场、大家的市场”。

迟福林说，2019年中国居民人均消费支出首次突破2万元（人民币，下同，4118.46新元）。预计到2025年中国居民人均消费支出有望接近3万元。

从2012年到2019年，中国社会消费品零售总额从21万亿元增长到40万亿元，年均增长10.94%。

迟福林说，疫情没有改变消费升级趋势，2020年全年社会消费品零售总额较2019年同比下降3.93%，2021年1至2月份，社会消费品零售总额同比增长33.8%，预计今年年底社会消费品零售总额增长速度有可能恢复到2020年前的速度。

迟福林说，“十四五”期间，中国将成为全球最大的商品消费市场。“预计2025年社会消费品零售总额有望达到55万亿元至60万亿元，未来五年中国社会消费品零售总额有望保持9.5%左右的年均增长。”

他还认为，中国将成为全球最大的服务业市场和服务型消费新增市场、全球最大规模的服务贸易国。

迟福林指出，未来五至15年，中国14亿人服务型消费的提升对全球市场将产生重要影响，到2035年中国新增服务性消费规模累计近70万亿美元（92.72万亿新元），未来随着居民消费结构的变化，中国服务业市场开放和服务型消费提升是大趋势。

迟福林预测，到2035年中国服务贸易额有望达到2.7万亿美元，成为全球最大规模的服务贸易国，占全球服务贸易比重达到12%。“2010—2019年服务贸易额年均增长8.7%，考虑中国服务型消费增长空间、服务市场开放空间等因素，未来有条件实现年均8%左右的增速。”