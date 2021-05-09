中国新势力造车三强销量均超5000辆

中国国内新势力造车企业中理想、蔚来、小鹏、哪吒陆续公布了4月销量成绩，整体来看，在激烈竞争中，造车新势力在不断扩大市场份额的同时，也在加剧分化，市场格局初步形成。

据澎湃新闻报道，目前已公布的数据显示，蔚来汽车以4月单月7102辆的成绩领先，同比增长125%，而1至4月的累计交付量也达到了2.7万辆，甩开第二名的理想和第三名的小鹏接近1万辆。

4月份，在全球芯片短缺情况下，蔚来还被迫“停产”五个工作日，而假设没有“芯片荒”，蔚来在4月恐怕有冲击万辆的可能性。

蔚来预估第二季度的交付量或将达到2.2万辆，照如今的势头来看达成目标问题不大。

紧随之后的理想和小鹏处于“胶着”状态，分别在4月售出4439辆和5147辆，交付量非常接近，1至4月的累计销量也仅仅只相差了369辆。

结合近半年的销量来看，理想基本上都是处于每月5000辆上下的水平，较为稳定，但由于旗下只有理想ONE一款产品，单一的产品线也会成为它进一步扩大市场份额的掣肘。

位于第三名的小鹏汽车，旗下小鹏P7交付2995辆，小鹏G3交付2152辆，可谓旗鼓相当，而后续“磷酸铁锂版”小鹏P7、“全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车”小鹏P5的持续推出，都展示出十足的后劲。

除了造车新势力“三强”之外，哪吒汽车在4月的表现比较突出，已经晋升至第二梯队的头部阵营。4月，哪吒汽车总销量为4015辆，同比增长532%，环比增长24%；2021年1至4月总累计销量达1.14万辆，同比增长达432%。

据悉，新上市的哪吒U PRO订单量目前已突破5000辆，成为拉动哪吒汽车销量增长的主要推动力。根据规划，哪吒S旗舰轿跑将于2022年底上市，对标小鹏P7、比亚迪汉EV等热销车型。

与此同时，零跑也显示出爆发式增长，4月交付量为2770辆，同比增长866%，环比增长278%。目前零跑汽车已推出T03、S01和C11三款量产车型，其中，去年5月才上市的T03在2020年累计销量为1.02万辆，占零跑汽车去年全年总销量的90.12%。

值得一提的是，位于新势力头部阵营的威马汽车截至目前尚未公布4月销量成绩， 而是先行发布了 “五一”期间威马汽车用户累计行驶里程超1，700万公里，其中，威马用户使用L2级别智能驾驶辅助系统行驶总里程数近203万公里的一系列出行数据。但从其3月份2503辆的市场销量数据来看，4月份的市场表现预计不会有太大增幅。

2020年全年，威马累计销量2.24万辆，平均月销量为1875辆，已被同期成立的蔚来、小鹏甩在身后，而作为后来者的理想汽车也实现了逆袭，形势难言乐观。