张建宗：香港过渡性房屋供应进展理想 达标在望

香港特区政府政务司司长张建宗9日表示，经特区政府努力，以及非政府机构、有心业主的大力支持，早前定下的三年内提供1.5万个过渡性房屋单位的目标已经只有一步之遥。

据中新社报道，张建宗当天发表网志说，增加过渡性房屋是改善基层生活的支援弱势社群政策措施之一。政府非常重视如何纾缓居住环境恶劣和已长时间轮候公共租住房屋家庭的压力，增加过渡性住屋供应旨在政府长远房屋政策及措施以外，有效灵活运用社区资源，为有需要的市民提供适切居所。

他指出，截至今年4月，政府已觅得可在2023年提供约1.4万个过渡性房屋单位的土地，当中超过1100个单位已完成、另外约2400个单位正动工兴建并预计于2021年至2022年落成。

他说，通过非政府机构使用合适和入住率偏低的酒店及宾馆房间作过渡性房屋之用，既可令业界在访港旅游业低迷之际暂获纾缓，亦可短时间内增加过渡性房屋的供应，是一举两得、甚有创意的双赢计划。计划自今年4月1日开始接受报名，至今已收到超过150间酒店和宾馆的登记申请，港民反应十分踊跃。

他写道：“总的来说，虽然我们距离达1.5万个过渡性房屋单位的目标不远，但要长远解决房屋供应问题，必须要觅地建屋，才是解决供求失衡问题的治本之道。”