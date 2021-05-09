女子分饰三男 同时和三个闺蜜网恋施诈

中国一名年轻女子因手头拮据，开多个微信小号，一人分饰三角，分别与自己的三位闺蜜网恋并实施诈骗。

据潇湘晨报报道，23岁的犯罪嫌疑人向某琴去年3月经人介绍认识了该案的三名受害者，并与之成为好友。其后，经济拮据又无所事事的向某琴开设了三个微信小号，一人扮演三个不同身份的“帅哥”，并在与三名受害者见面时佯装要向其介绍“男朋友”。

几名受害者万万没想到，平时经常在一起愉快玩耍的闺蜜会如此苦心积虑给自己设圈套，便毫无防备地答应了，并先后分别添加了向某琴推荐的“男朋友”的微信。

随后，向某琴在某短视频软件上窃取某男性用户的生活照及自拍视频，并发在了自己开设的三个微信小号上，由此开始分别扮演“帅气多金的富二代”、“英勇威武的特警”、“勇敢坚毅的消防员”，与三名受害人谈起了“甜蜜”的网恋。

在“恋情”升温之后，向某琴便通过三个微信小号所扮演的不同身份开始以各种理由向三名受害者要钱，但对受害者提出的见面要求却以各种借口回避。受害人最初还略有疑虑，但在“媒婆”兼好友的向某琴的劝说下，便逐渐相信自己的“男朋友”是真的遇到了困难，遂放下防备，多次以微信转账的方式给对方转钱。

2021 年初，受害者无意中在某短视频软件上刷到了一位和自己“男朋友”长得一模一样的男子，倍感受惊的受害者立即私信该男子，一番对比之后才确定自己受骗上当了。随后，三名受害者约向某琴出来见面，并将向某琴扭送至合口派出所。

经调查，三名受害者合计被骗人民币3万余元（约6000新元）。目前，犯罪嫌疑人向某琴因涉嫌诈骗已被采取刑事拘留，案件仍在进一步办理中。