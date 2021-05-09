四成教师有意离开港教育界 政治压力成主因

香港教育专业人员协会近日进行调查，四成受访教师有意离开香港教育界。当问及有意离开的教师他们选择离开的主因时，七成人表示是因为“政治压力日增”。香港教协要求政府改善施政，并要求当局停止干预业界。

据星岛日报报道，选择离开的主因，在474位受访者中，71.1%人指“政治压力日增”是他们离开的主因，选择“不满香港的社会状态”及“不满香港的教育政策”分别有55.3%及38.6%。

另外，704位选择或倾向继续留在香港教育界的受访者中，58.0%指他们留下的主因是“陪伴家人留港”，分别有53.3%及43.9%人选择“经济状况不容许离开”及“习惯香港的生活”。

调查指，八成受访者表示对社会及政治环境不满，另有78.4%表示对教育制度及政策不满。

教协指，相关情况值得关注。其中，中学及小学主任的流失率偏高，忧虑将出现中层人手断层的状况。

教协认为，调查结果反映教育局使学校及教师感受到政治压力，要求教育局立即停止政治干预。教协会长冯伟华指，个别建制派议员不断对通识科作出攻击，增加业界的政治压力，并担忧如教育界持续出现流失，富经验的教师离开香港教育界，会造成青黄不接，对教育质素造成影响，不利教育界及学生。副会长叶建源则指，局方须改善教育政策及教学环境，以吸引教师留任。