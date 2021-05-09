台陆委会：北京是台海情势不稳的主要根源

台湾陆委会向立法院提交的书面报告指出，北京近期预划红线，防范国际与台湾进一步合作，将两岸僵局归责台湾，刻意制造台海紧张氛围，但又持续对台统战，采两面手法，迫使台湾接受其单方设定的两岸关系终局，是当前台海情势不稳的主要根源。

据联合新闻网报道，台立法院内政委员会明天将邀请陆委会、外交部、国防部、经济部及国安局等单位列席，就“美中冲突加剧下的台海情势发展”进行专题报告。

据陆委会送达立法院的书面报告指，陆方预划红线，防范美方等国际社会与台湾进一步合作。大陆强调台湾关乎其根本利益不容干涉，称台海议题没有退让余地，呼吁美方慎重妥处涉台问题，以免损害美中关系和台海和平稳定。

陆委会指出，大陆持续强调唯有回到其 “一中”的“九二共识”，两岸关系才能和平稳定，将两岸关系僵局归责台湾，并刻意制造台海紧张氛围、对台认知作战，意图影响国际支持及台湾民心士气。大陆也持续推动对台“融合发展”、同等待遇等“通惠情促融”统战工作，拉拢台湾人才、技术、资金。

陆委会表示，大陆持续采取两面手法，迫使台湾接受其单方设定的两岸关系终局，威胁台湾安全，是当前台海情势不稳定的主要根源。

陆委会称，大陆近年来对内外推进强势作为，坚持其制度发展等核心利益目标，其专断强硬的主张与作为，影响台海情势。短期内大陆将致力中共建党百年及召开二十大等政治议程的内部维稳工作。

陆委会再次呼吁大陆，正视两岸现实及尊重台湾民意，放弃对台强制性主张及军事外交压迫作为，务实处理两岸关系，并承担推动两岸良性互动相对责任，以沟通对话化解分歧。