台国防部：进口猪中的莱剂须为零

台湾军队副食供应日前发生“外包写台猪、内装标美猪”争议。台国防部今天送抵立法院的专案报告书中表示，进口猪肉及猪可食部位，可用于加工肉品及罐头食品，但莱克多巴胺应为“未检出”，且检附合格报告。

据联合新闻网报道，台防长邱国正10日将以“国军服装供售站及副食供应站执行现况暨现地实务验证”为题，赴立法院外交及国防委员会专案报告、并备质询，书面报告已在今天送抵立法院。

台国防部指出，冷冻副食品采购的品质规格，包括猪、鸡、鸭肉，均须经台湾优良农产品标章 （CAS）认证，并具防检局屠宰卫生合格证明，副食供应中心依此订定采购合约，后续仍将依此原则办理采购；而牛肉须检具检疫证明或进口证明，且不得自狂牛症疫区进口，及符合动物用药残留标准。

国防部表示，进口猪肉及猪可食部位，可用于加工肉品及罐头食品，但莱克多巴胺应为“未检出”，也强调，产品上架供应前必须检附合格报告，依约每半年由厂商自主送验外，副食供应中心每月运用电脑乱数抽验，并加密以电子邮件传递至站长信箱，由站长抽样送第三方公证机构检验。

国防部指出，台军副食品以使用自产猪肉为原则，至于猪肉加工品，有部分厂商采用进口原料，因合约还在，国防部仍须依约执行，但后续会加强访厂及抽样送验，检验结果及原料产地也会在投单系统公告，让各单位采购食材时能知道来源。