港确诊变种病毒的印裔男涉隐瞒行踪被捕

香港首宗在社区内被发现确诊变种病毒的29岁印度裔男子，以及其31岁菲律宾籍女友人，因涉嫌瞒报部分行程8日被捕，案件将于10日在九龙城裁判法院提堂。

据香港中通社报道，香港卫生署8日通报，已经暂控该名印度裔男子及其菲律宾女友人，他们分别违反《预防及控制疾病（披露资料）规例》（第599D章）第3（4）条 “提供虚假或具误导性的资料”及第3（2）条“没有遵守要求提供所需资料”。

卫生署指出，在跟进确诊个案的流行病学调查中，该男子涉嫌在4月16日向获授权人员提供虚假或具误导性的资料，而该女子涉嫌在4月17日没有遵守获授权人员的要求提供所需资料。

据了解，该名印度裔男子于3月19日抵港，在酒店完成21天检疫后，与其女友人同住在九龙佐敦伯嘉士大厦。期间他游走在社区多日，曾于4月11日到访东涌东荟城，4月13日前往柴湾丰兴楼与女友人亲友聚餐，4月16日该名印度裔男子确诊变种病毒，其后该名女友人亦确诊。三位与女友人亲友一起聚会的外籍家庭佣工，以及该名女友人的67岁母亲也确诊变种病毒。

香港特区政府在追踪二人行踪时，二人“挤牙膏”式报告行踪。直至东涌映湾园的一名菲佣确诊变种病毒，且当时感染源头不明，政府在调查不同个案间关系时，二人才于5月3日上报曾前往东涌东荟城等地，其后数日才交代曾前往柴湾丰兴楼聚餐，致使变种病毒在社区内扩散多日。