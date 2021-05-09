香港经济初见起色首季按年增7.8%

香港经济初见起色，扭转连续六个季度收缩，首季按年增长7.8%。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港经济复苏的曙光初现，但疫苗接种比率低、速度慢，或将拖慢经济重启，让各行各业承受代价。

据香港中通社报道，陈茂波9日在网志中说，香港私人消费开支结束了连续六季跌势，上季增加1.6%，但经济复苏动力主要仍是靠出口拉动，如零售及餐饮等行业，表现仍有待进一步改善。

陈茂波以餐饮业为例，食肆收益今年首季为197亿港元，比去年同期低约9%，与前年同期比较更是低37%。餐饮服务业的失业率仍高企在13.3%，远高于6.8%的整体失业率。

为了尽快恢复正常生活及复苏经济，海外各地也积极朝接种疫苗的方向推进，陈茂波说，这是不少先进经济体抗疫路线图中的关键一站。香港疫情受控，恢复跟内地通关和国际往还，经济回稳，个人收入改善，才能持续带动私人消费增加。

目前特区政府正在筹备，向每名合资格的18岁或以上香港永久性居民及新来港人士，分期发放总额5000港元（852.83新元）的电子消费券。陈茂波希望，这可在经济恢复的路程中增添改善的动力。

据数据显示，今年首季香港零售销售货值中，通过网上销售的货值为62.9亿港元，较去年同期急升63%，远高于整体零售货值7.5%的增幅，不过网上销售货值仅占总销货额的7.7%。

陈茂波认为，香港的零售商品网上销售量仍有很大的提升空间。希望今年下半年至明年初，电子消费券的使用将会为香港零售市场缔造更多促销和推广业务的良机。