中国驻菲大使：菲总统要退回中国疫苗报道子虚乌有

中国驻菲律宾大使黄溪连形容，菲律宾总统杜特尔特早前表示要退回中国提供的冠病疫苗报道纯属“子虚乌有”，并强调菲律宾不但没有退回中国疫苗，而且对中国疫苗赞赏有加，希望采购更多中国疫苗。

据中新社报道，黄溪连昨天接受中央广播电视总台央广中国之声特别节目《大国外交》时说，今年2月底，中国援助菲律宾的首批疫苗运抵马尼拉。迄今菲律宾接收的中国援助和菲律宾采购中国疫苗已达500万剂。

他说，中国是首个向菲律宾提供疫苗援助的国家，也是首个通过商业渠道向菲律宾提供疫苗的国家。目前，中国科兴疫苗已成为菲律宾疫苗接种的“主力军”，占菲律宾获得疫苗数量的90%。中国疫苗接种效果良好，菲律宾民众接受度和信任度不断提高。

至于早前有报道指杜特尔特要退回中国提供的疫苗，黄溪连回应，该报道纯属子虚乌有，以讹传讹。“事实上，菲方不但没有退回中国疫苗，而且对中国疫苗赞赏有加，希望采购更多中国疫苗。”

黄溪连也说：“杜特尔特总统近日也公开表示，他即将接种第二针中国国药新冠疫苗。就在几天前，杜特尔特总统向我表示，他一直非常信任中国疫苗，相信中国疫苗的安全性和有效性，感谢中国疫苗为菲律宾抗疫发挥的重要作用，菲希望采购更多中国疫苗。”

据英国广播公司上周报道，杜特尔特因接种未获批准的国药集团疫苗而被批评后，要求中国收回1000剂捐赠的国药集团疫苗。

报道称，杜特尔特也就施打国药集团疫苗一事道歉，并强调是医生建议他打国药集团的疫苗，因此他获酌情处理，并无违法。国药集团疫苗目前在菲律宾未获得正式授权使用。

杜特尔特上周一（3日）在电视直播接种国药集团疫苗。他当时接种后说：“我感觉不错，很早之前就期待这一针疫苗了。”杜特尔特的亲信、华族参议员吴顿在社交媒体上则说：“他接种不止为了保护自己避免感染冠病，也是为了鼓励民众接种。”

菲律宾目前累计超过100万起冠病病例，是印度尼西亚之后疫情最严重的东南亚国家。不过，根据2月至3月间的民调，每10名菲律宾人中，就有六人基于安全理由而不愿意接种疫苗。