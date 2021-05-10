近六成港人反对修改选制 学者：投白票废票率或创新高

香港一项民调显示，有近六成受访者反对修改香港选举制度，即使是非民主派支持者也有近四成反对。学者估计，今年12月举行的立法会选举投票率将会创新低，预料投白票、废票的比率会大幅上升。

中国全国人大常委会3月底通过修改香港《基本法》附件一、二的议案，修改香港特首及立法会选举制度，确保爱国者治港，除了立法会直选议席数目大幅减少，也将成立候选人资格审查委员会。

美国之音报道，香港民意研究所上周五（7日）召开记者会，公布一项从5月3至6日进行，有关修改香港选举制度的网上民意调查结果。

这项调查访问了7000人，结果显示有59%的受访者，反对政府即将修改香港的选举制度，支持的有30%。以政治取向区分，6268名自称民主派支持者当中，有96%反对，支持的只有4%；732名自称非民主派支持者当中，支持的有44%，但也有39%反对。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛在记者会上分析，民调结果显示，对于民主派支持者来讲，是绝对不能接受港府修改选制，而非民主派支持者也有接近四成反对修改选制，反映建制派支持者对修改香港选举制度意见分歧。

至于民调也显示，56%受访者表示反对政府打算立法禁止任何人士公开呼吁他人不投票、投白票或投废票，陈家洛认为这反映今年12月举行的立法会选举，投票率必然会很低，甚至有可能创新低少于四成投票率。

陈家洛说：“投票率必然是很低的、创新低，特别在2019年区议会选举的时候，有七成的市民是有投票，即是合资格的选民投票，即将举行的立法会选举在12月举行，我觉得如果你（投票率）过到四成就‘执到身彩’（应该庆幸）了。”

陈家洛表示，修改选举制度之后，加入候选人资格审查，立法会直选议席由以往的35席，大幅减少到只有20席，他估计民主派支持者的投票意欲低之余，甚至可能投白票或废票去表达不满，有可能出现白票废票过半数的情况，反映民意对修改选举制度的不满。

香港伍伦贡学院社会科学院讲师黄志伟则说，修改选举制度的倒退已经是路人皆见，立法会由以往70席，一半地区直选、一半功能组别，而功能组别当中也有五席超级区议会，由所有地区直选选民参与投票，整体有57%的议席由所有选民参与投票，但是修改选制之后，大幅减少到只有22%的立法会议席，由所有选民参与投票。

黄志伟表示，当局误判形势，将管治质素的问题，误读为危害国家安全，他并认为民调反映了香港人对修改选举制度的不满。

“就是其实是管治质素的问题，但是现在就误读为危害国家安全，于是就将所有的问题都是以国家安全作为那个幌子，去进行各种的所谓制度修订，但是很清楚的，透过我们（香港民意研究所）刚刚发布出来的那些数字，其实就已经反映了香港人的那个想法。”