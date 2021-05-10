港媒：北京高干空降文化央企

港媒透露，早前入主凤凰卫视的“文化央企”紫荆香港最近出现人事变动——该公司今年2月才新增的两名董事、联合出版集团高层傅伟中及李济平已离任，换上孙光奇、龚锐及王凯三名大陆人出任董事。据报，他们均来自北京，有学者推断三人是北京领导层中坚成员或中生代干部。

《明报》今天报道，凤凰卫视原行政总裁兼大股东刘长乐全资拥有的今日亚洲，上个月16日及17日先后与紫荆香港及信德集团签订框架协议，分別将凤凰卫视21%及16.93%股份售予后两者。

《明报》发现，紫荆香港于四天后，即20日向公司注册处递交文件，傅伟中及李济平因“辞职/其他”原因，当天起停任紫荆香港董事，换上孙光奇、龚锐及王凯。三人皆持大陆居民身份证，报称地址则是北京。

《明报》随后比对孙光奇向公司注册处提供的大陆居民身份证号码，发现他于1963年9月出生，与中国财政部经济建设司司长孙光奇的资料吻合。孙光奇最近一次现身公众场合，是在去年11月中国国务院的政策例行吹风会，当时他是以财政部经济建设司司长身份，介绍《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。

《明报》翻查财政部经济建设司官网，发现领导简介一页已删去司长姓名和职衔一栏，并称若追溯至去年11月资料，同一页面仍显示孙光奇作为该司司长。资料显示，孙光奇转任经济建设司司长前，曾出任教科文司（现合并为科教和文化司）副司长数年，两司同为财政部辖下部门，负责管理相关央企。

此外，《明报》根据孙光奇、龚锐及王凯三人向公司注册处提供的地址追查，发现龚锐的地址与香港交易所官网披露的财政部地址及注册成立地点相同。《明报》之后也根据孙光奇及王凯报称的地址，透过大陆网上的地图搜寻，发现两人的地址分別位于财政部幼稚园附近及北京军事科学院社区一带。

报道引述北京清华大学政治学系前讲师吴强表示，三人地址一带确有财政部家属或军科院宿舍，虽不能单凭地址肯定三人工作于上述单位，但至少说明他们与上述单位有紧密关系。

吴强也说，住在相关区域的人，一定可推定为北京领导层中坚成员或中生代干部。他认为三人加入紫荆文化成为董事，显示北京对控制香港文化宣传的政治决心。

香港时事评论员刘锐绍则称，从改动中可看到三人带有政工干部特点，即执行力强，能更彻底执行上级指示。

紫荊香港于2019年在香港注册成立，前称紫荊文化集团有限公司；这家公司早前被港媒解读为中国中央政府在香港组建的“文化央企”，统辖香港四大中资出版商，包括联合出版集团、紫荆杂志社、银都机构、中华文化城等。其中，联合出版集团旗下包括三联书店、中华书局和商务印书馆等多家知名出版机构，出版的图书约占香港每年中文图书出版量的五分之一。

根据香港交易所有关凤凰卫视易手的公开资料披露，紫荊香港由注册地址位于深圳前海的紫荊文化集团有限公司（简称紫荊文化）100%控权，紫荊文化则由中国财政部100%控权，换言之，在香港注册的紫荊香港由中国财政部间接全权控制。

另一方面，从公司注册处文件显示，紫荊香港截至3月20日仍由联合出版集团全资拥有，而《明报》翻查联合出版股东资料，截至去年6月仍未见到紫荊文化的“身影”，最新变动或许要待今年下半年公司递交新一份周年申报表才可得知。