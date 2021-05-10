中国外交部：美国突然撤军 导致阿富汗接连发生爆炸袭击

阿富汗首都喀布尔一女子中学附近前天（8日）发生连环袭击，造成至少50人死亡，中国外交部发言人华春莹昨天称，美国近期突然宣布完全自阿富汗撤军，导致阿富汗多地接连发生爆炸袭击事件。

中国外交部昨天在官网发布新闻稿。华春莹首先称，中国对有关袭击感到震惊，强烈谴责这一暴力行径。中国向遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问。她并表示，经核实，没有中国公民在此次袭击事件中伤亡。

华春莹说，中国一贯坚决反对任何形式的暴力极端主义，将继续坚定支持阿富汗政府和人民打击恐怖主义、维护国家安全与稳定，愿同国际社会一道，共同帮助阿富汗早日实现和平。

华春莹最后强调，近期美国突然宣布完全自阿富汗撤军，导致阿富汗多地接连发生爆炸袭击事件，安全角势日益严峻，严重威胁阿富汗和平稳定与人民生命安全。

她说：“中方呼吁外国在阿部队切实考虑阿富汗和地区人民安全，以负责任的方式撤离，避免给阿富汗人民带来更多动荡和苦难。”

2001年“911事件”后，美国出兵阿富汗，追捕受塔利班组织保护的阿尔盖达组织首领拉登。

据英国广播公司报道，美国去年与塔利班签署协议，宣布终结20年的战役，美军将从阿富汗撤军，而塔利班武装需要确保组织与阿富汗政府展开和平谈判。

谈判在去年展开，但至今仍然停滞不前，没有什么进展。

美国原订5月1日撤军，但后来把日子推迟至9月11日，引发当地武装分子的不满。不过，当地塔利班针对外国军队的袭击明显减少，但与阿富汗国家部队的冲突不断。

