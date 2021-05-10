《环时》反驳英媒指中国利用一太平洋岛屿机场部署战机

针对英国《每日邮报》昨天（9日）报道，中国正计划改造距离美国夏威夷1800多英里的一座具备战略作用的岛屿机场，并暗示该机场经过升级可以部署战斗机，《环球时报》引述中国军事专家表示，该报道提到的关于中国将利用该岛屿机场部署战机的猜测都毫无根据。

《每日邮报》透露，中国已拟定计划，提升位于太平洋岛国基里巴斯的一座偏远岛屿上的简易机场和桥梁，以恢复这个曾在二战期间部署军用飞机的基地。报道称，这个名叫坎顿（Kanton）的岛屿，是一个珊瑚环礁岛，处于亚洲和美洲之间的重要战略位置。

但报道表示，中国没有说明该机场是否会用于军事目的。

《环球时报》昨天引述中国军事专家说，该报道提到的所有关于中国将利用该岛屿机场部署战机的猜测都毫无根据，并称其基本都是在“带节奏”，渲染“中国威胁论”。

报道引述不具名的专家认为，如今一些西方媒体基本上是“逢中必反”，甚至经常是捕风捉影，置基本的常识和新闻操守于不顾，抹黑中国或者制造恐慌。中国一旦和国外有什么合作就“往军事上扯”。例如中国帮助别国建港口，就炒作中国军舰会驻扎；中国帮助建机场，就说机场能支持战斗机。

《每日邮报》指出，中国外交部在发给路透社的声明中说，中国是应基里巴斯政府的邀请，正在研究升级和改善该简易机场的计划，以便利基里巴斯境内的国内运输。

声明也说，中国与基里巴斯的合作坚持互利合作的理念，且在没有任何政治附加条件的情况下，在能力范围内提供帮助。

基里巴斯反对党议员Tessie Lambourne此前对路透社表示，她对这个项目感到关切，并希望知道它是否是中国“一带一路”倡议的一部分。

“除了跑道和桥梁修复的可行性研究之外，政府没有分享成本和其它细节”，Lambourne表示。“反对党将在适当时候从政府寻求获得更多信息。”

基里巴斯虽然是人口只有12万人的小国，但控制着全球最大的专属经济海域之一，覆盖超过350万平方公里的太平洋。

据路透社报道，坎顿位于夏威夷美军基地西南方1800多英里，在坎顿的任何重大建设都将为中国提供一个据点，使其深入二战以来一直与美国及其盟国紧密站在一起的地区。

报道引述一名不愿具名的太平洋各国政府顾问表示，“这座岛屿将成为海上航空母舰”。

2019年9月，基里巴斯与台湾断交，转与中国建交，这是当时亲中的总统马茂做出的决定。