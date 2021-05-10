美前高官傅立民：美正与中国打着注定会输的比赛

美国前资深外交官、前助理国防部长傅立民（Chas W Freeman Jr）批评美国政府的对华政策“自欺欺人”（self-defeating），指华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛。

傅立民周日发表在澳洲亚太事务研究网站东亚论坛（ East Asia Forum）上发发表题为《华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛（Washington is playing a losing game with China）的文章，指美国应在全球性问题上加强与中国的合作，如果继续选择与中国对抗，只会在国际社会上失道寡助。

他认为目前的美中关系，凸显了弗里曼的战略动力学第三定律（Freeman’s third law of strategic dynamics），即每一次敌对行为都会引来更加敌对的反应。

文章指华盛顿发起贸易战，只是因为对中国超越美国的潜力感到担忧，并试图通过不断升级的“极限施压”来削弱、遏制中国。

他说，在国际象棋中，美国就是一个很容易被识别的选手：除了激进的开局外，没有其他的战略。

傅立民在文中以数据证明，美国老百姓深受政府发起贸易战的伤害。他指出，美国农民失去了价值240亿美元（318亿新元）的大部分中国市场；美国公司利润降低，转而削减员工工资和工作岗位、推迟加薪，并提高美国消费品的价格；据估计，美国损失了24.5万个就业岗位，同时减少了约3200亿美元的国内生产总值（GDP），美国家庭平均每年要多花1277美元购买消费品；预计到2025年，美国将失去32万个工作岗位，GDP将比预期的低1.6万亿美元。

文章指出，在另一边，中国正稳步前进。2020年，中国总体贸易顺差达到5350亿美元，再创新高；与此同时，中国正通过降低贸易壁垒、与美国以外的国家达成自由贸易协议、发起贸易争端解决机制等方法，提高了自己的地位。

此外，傅立民还称，中国给美国带来的挑战主要是经济和技术上的，并不是军事上的。但现实是，“美国的飞机和战舰总在中国边界周围活动，中国的飞机和战舰并没有在美国的海岸外巡逻；中国周围到处是美军基地，而美国附近却没有中国的基地”。

傅立民强调：“如果美国继续选择对抗，只会发现自己越来越孤立。如果美国对华政策被定义为一种道德努力，大多数其他国家将选择远离，而不是被吸引”。他指出，各国想要的是获得多边支持来应对挑战，而不是美国的单边对抗；希望在主权最大化的条件下容纳中国，而不是让中国成为敌人。

傅立民认为，除对抗无益外，中美两国合作还有许多必然性。首先，在美国国内，没有中国的参与，市场投资、供应链等很多问题都无法解决；其次，在国际上，两国应合作改革全球治理，解决共同关心的全球性问题，如环境恶化、流行病、核武器扩散、全球经济和金融不稳定、全球贫困等等，并为新技术制定标准。

在文章最后，傅立民强调，“为了在与中国（竞争中）保持优势，美国必须提升竞争力，建设一个治理更好、教育更好、更平等、更开放、更创新、更健康和更​​自由的社会”。他断言，显然对抗不是通往这一美好愿景的方式，合作才是。

傅立民目前是美国布朗大学沃森国际与公共事务研究所访问学者，曾作为美国前总统尼克逊的首席中文翻译陪同访华，之后他先后在国务院主管中国事务、担任美国驻华公使和负责国际安全事务的助理国防部长。