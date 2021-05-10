台国防部：联合友盟吓阻大陆军事冒近

对于中共解放军近期加强对台军事威慑，台湾国防部副部长张哲平说，台湾军队面对严峻的安全情势，持续秉持“不引发争端、不升高冲突”的原则妥慎应处，并加强台湾人防卫意志，“透过发挥全民总力、扩大国际友我力量等方式，共同应对威胁挑战，维护区域安全与繁荣”。

据《自由时报》报道，台湾立法院内政委员今日（10日）邀台湾陆委会、国防部、外交部等机关，就“美中冲突加剧下的台海情势发展”进行专题报告，并备质询。

张哲平强调，美国以多边方式持续推动自由开放的印太战略，重建与伙伴国家关系。台湾战略位置至关重要，将与理念相近国家，加强安全对话与军事合作，针对周边情势强化情监侦能量，掌握共军动态与情资分享，增进国际安全链结，“提高中共犯台代价，吓阻中共的军事冒进”。

张哲平表示，中共始终不放弃以武力手段夺取台湾，一旦台海发生军事冲突，不仅台湾安全受到严重影响，也将危害区域的经贸活动、和平稳定与繁荣，因此国际社会高度关注台海周边安全情势。

张哲平说，共军对台武力威胁上升，台海接近战争边缘的说法方兴未艾。印太前任司令戴维森警告“中共犯台威胁可能六年内显现”，新任司令阿基里诺表示，“并吞台湾的威胁更加迫在眉睫”，近期英国《经济学人》杂志更称台湾是“地球最危险地区”。

针对后续发展及应处之道，张哲平表示，共机进入台湾西南防空识别区活动，概以常态侦巡、警戒外机、远航长航戒护等为主，但近期已提升至战区所主导的海空联合操演，未来不排除视两岸情势发展，相对采取不同程度军事施压手段，渐次加大在海峡当面及我西南海、空域活动力度。

他提及，面对中共“机船侵扰，不实讯息传播等认知作战”，台湾军队除保持全时警戒外，在应处过程中以“不求战、不怯战”态度，展现捍卫台湾安全的能力外，并以巩固心防为优先，坚定对政府民主治理的信心，建构维护和平与自由民主的安全屏障。