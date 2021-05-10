猿辅导、作业帮因虚假信息被罚250万人民币

中国在线教育正面临官方整顿。北京市市场监管局今天（10日）公布，对作业帮和猿辅导两家校外教育培训机构，均处以警告和250万元（人民币，下同，约51万新元）顶格罚款的行政处罚。

据澎湃新闻报道，猿辅导表示会诚恳接受监管部门处罚决定，已对产品和各渠道开展自查和审核，相关不规范标识已经全部整改完成。

猿辅导称，公司将继续坚持以科技创新提升学习效率为目标，切实履行社会责任，加强规范公司业务流程和规范，以更高标准为用户提供优质产品和服务。

作业帮在官方微博表示，作业帮已经收到市场监管部门的行政处罚决定书，对此诚恳接受，坚决服从，并对所涉不当宣传内容、价格标识积极全面整改，严格遵守相关法律法规，优化业务流程，用心服务用户。

市场监管总局表示，经查，作业帮在其官方网站谎称“与联合国合作”、虚构教师任教经历、引用不真实用户评价。猿辅导在其网站谎称“班主任一对一同步辅导”、“微信一对一辅导”、“您的四名好友已抢购成功……点我抢报”，虚构教师任教经历等不实内容。上述行为属于实施虚假或引人误解的商业宣传行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定。

此外，作业帮和猿辅导在相关平台售卖课程，被发现均未以标示的划线价进行过交易，构成利用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者交易的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（四）项规定。

市场监管总局表示，下一步，市场监管总局将持续聚焦民生领域案件，加大校外教育培训机构执法力度，严厉打击各类违法违规行为，规范市场经营秩序，维护人民群众合法权益。