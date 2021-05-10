陆克文斥莫里森草率介入台海议题幼稚

在中澳关系持续恶化的背景下，澳大利亚前总理陆克文撰文批评，莫里森政府最近声称若台海爆发战争，澳洲将支援美国等盟友的有关言论，“在政治上是幼稚的”（politically juvenile），可能损害澳洲核心国家安全利益。

莫里森上周接受澳洲3AW电台的访问时说，澳洲政府对台政策将坚定不变，若中国大陆武力进攻台湾，澳洲将会履行支援美国及盟友的承诺。

对此，陆克文前天（8日）在《悉尼先驱晨报》发表署名文章称，莫里森政府最近对澳洲军事介入未来美中对台湾战争的可能性所发表的草率评论，在政治上是幼稚的，可能损害澳洲核心国家安全利益。

文章说，50年来，澳洲历届政府都没有在台海冲突的课题上，公开猜测澳洲会怎么做，但在过去两周，总理莫里森、国防部长达顿，以及内政部秘书长佩祖洛，都严重违反了这一澳洲两党共识。

陆克文在文章中指出，澳洲政府此前有充分理由对潜在的台湾军事方案保持沉默（tight-lipped），因为该冲突将涉及中美两个世界上最大的军事力量，并有可能成为自1945年以来亚洲最暴力和最具破坏性的战争。因此，澳洲现阶段不应该损害国家决策的独立性和灵活性。

文章也说，澳洲官员一直周旋在华盛顿、北京和台北之间，竭尽全力防止此类战争发生。面对美国，澳洲官员要同美国一道，确保美国在亚太地区的军事威慑力，以此对中国大陆产生遏制效果；面对中国大陆，澳洲官员则进行游说，试图让北京相信美国会武装介入台海冲突；而面对台湾，澳洲官员要试图阻止台湾单方面宣布“台独”（或采取走向“台独”的步骤），因为这将越过北京最基本的红线。

文章接着称，莫里森政府在台湾问题上像不成熟地捶胸示强（adolescent chest-thumping），不仅让美国人感到困惑，让大陆民众感到愤怒，让台湾百姓不解，也让亚太地区其他国家感到迷惑。

陆克文随后在文章中质问，为什么莫里森、达顿等要在台湾问题上，公开发出“红色警报”信号？难以想象（inconceivable）澳洲的国家安全机构会建议他们这样做，因为这不符合国家利益。“事实上，这在战略上将适得其反。”

陆克文在文中指出，目前澳洲疫苗和检疫程序一团糟、债务和赤字居高不下、执政党自由党内歧视女性问题严重，莫里森政府此时发表草率涉台言论唯一可能的动机是想转移国内视线，以获得多数支持赢得选举。对自由党来说，把工党打成“亲共”是最好的伪装。

文章称，坎培拉还有一个最广为人知的秘密：达顿和莫里森之间存在未公开的领导权之争。达顿认为，在自由党内部，中国议题是击败莫里森的最佳工具。这是可耻的，纯粹为了政治私利，用澳洲核心国家经济和安全利益做赌注。

陆克文最后在文中说，中国日益增长的实力以及特朗普政府的失败，让莫里森政府难以处理澳中关系。面对复杂的挑战，澳洲领导者需要有明智、冷静和慎重的判断，国家安全不是政治游戏。然而，莫里森和达顿过去两周的表现无疑表明，面对复杂的国家安全性势，这届澳洲政府缺乏应对挑战的勇气。