远见民调：蔡英文满意度创新高 

台湾远见杂志最新民调显示，台湾民众对总统蔡英文的满意度为55.3%，创五年最高，不满意度为31.1%，降至新低。

远见今天发表《2021《远见》政经情势暨蔡政府第二任期就职周年满意度调查》。这项调查于4月29日到5月3日进行，回收有效份数1102份。

据联合新闻网报道，蔡英文挟防疫有成、经济逆势成长、半导体在世界发光、台湾形象提升等利多加持下，声望未坠。

受访民众对行政院长苏贞昌满意度为48.4%，高于负评40.6%。不过，当直接询问民众，内阁当中最应该撤换谁，苏贞昌首当其冲，36.5%的民众认为应优先撤换。再来是内政部长徐国勇（22.0%）、农委会主委陈吉仲（20.4%）。

整体内阁满意度达48.6%，为近几次调查中最高，不满意度39.5%，比2020年12月略增2.6个百分点。

最为民众熟知的前五位部会首长为卫福部长陈时中、徐国勇、陈吉仲、经济部长王美花、外交部长吴钊燮，其中民众满意度最高的为陈时中（80.6%）、吴钊燮（60.7%），其余皆低于六成。

站在防疫第一线的陈时中，最为民所知，有60.3%的民众能明确讲出名字。治安、公安事件频传，让徐国勇以28.5%的知名度位居第二。陈吉仲因美猪案被熟知，知名度为23.0%。其余部会长知名度均低于二成。王美花、吴钊燮，分别是19.2%、13.1%。

其余五位首长，包括国防部长邱国正、陆委会主委邱太三、教育部长潘文忠、劳动部长许铭春、行政院副院长沈荣津知名度都不到4%。