台军将推动军团改作战区 指挥官如联参小总长

台湾国防部拟废止各军团、防卫指挥部的衔称，仅保留“作战区”编制，防长邱国正今天（10日）说，国防部明年开始推动此事，要求各军种配合，改制后作战区指挥官就如同“联参小总长”。

综合台湾媒体报道，邱国正近期下达军令，台湾陆军澎湖、花东指挥部、第六、八、十军团，即日起全数分别改称为第一至五作战区，自明年1月1日起，陆军各军团全衔将正式废止。

国民党立委陈以信今天在立法院就作战区改革质询，改革有何实际效用以及能否让平战一体更加顺畅等。

邱国正表示，相关编组还在研议中，以前也讨论过南部作战区是否由海军陆战队将领担任指挥官，若不同军种担任作战区指挥官，一定要有相关配套，比如他的副指挥官，也要有军种协同考量。未来改革后，指挥官就是“联参小总长”，军方会努力让各军种密切配合。

陈以信追问说，若作战区改制，作战区指挥部的军令系统如何编成，军令系统是否变“双轨制”，这些都是务必研拟的复杂问题。

邱国正认同说，的确没那么简单，不会今天“（媒体）标题打下来，明天看成果”，包括后备动员在内的各项工作，军方会按部就班执行，虽不能说“一次到位”，但这些到明年会推动的工作，将会有成果。

台国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云今天对此表示，此举符合先进国家趋势，因为联合作战包含地面、水面及空中兵力的统筹运用，废除军团制度是军事改革的第一步，也是用兵的改革；成立全民防卫动员署，则是备兵的改革，两者相辅相成。

苏紫云指出，战术层面可呼应近年新成立的联合兵种营，以及日益重要的海锋大队。由于联兵营内配置海、空军联络官呼叫空中及海上兵力支援，及海锋大队的雄风导弹、对美采购的鱼叉导弹也需要海空协同，因此就战场管理、指挥链层面观察，加上近年中国大陆三栖登陆能力增加，国防部此举是正确改革，“能有效提升战力”。

