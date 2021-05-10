“搞定先生”新加坡前资深部长许文远 将出任重组后媒体公司主席

有“搞定先生”美誉的新加坡前内阁部长许文远，已答应在新加坡报业控股媒体业务转入担保有限公司后，出任担保有限公司主席，并将在适当时候分享他对这家媒体公司未来发展的看法。

新加坡通讯及新闻部长易华仁今天（5月10日）下午在国会就新加坡报业控股集团（SPH）重组一事发表部长声明时，宣布这项重磅消息。

易华仁已会见和咨询了报业控股管理股股东（management shareholders）的代表。他们同意组建担保有限公司（company limited by guarantee，简称CLG），并成为创始成员。

鉴于这项工作对国家的重要，以及这项挑战的规模，管理股股东的代表也认为，应由许文远出任CLG主席，许文远也已答应担当重任。

易华仁说，许文远凭借他的高声望，以及担任各项高级职务超过25年所积累的公共服务经验，将能在CLG发挥强有力的战略领导作用。

报业控股的管理股股东现为华侨银行、大东方、大华银行、星展银行、新电信、职总英康、淡马锡旗下富登金控（Fullerton Financial）、新加坡国立大学，以及南洋理工大学。

现年68岁的许文远，去年6月退出政坛，引退前是基础建设统筹部长兼交通部长。

他是高级公务员出身，从政前担任过各大公共医院的总裁、总理首席私人秘书、贸工部常任秘书等职位。

许文远2001年踏入政坛，先后掌管新加坡卫生部、国家发展部和交通部，领导新加坡人抗沙斯、缓解住房问题，并改善地铁可靠度，让他赢得“搞定先生”（Mr Fix-It）称号。

2011年至2016年1月，许文远也曾经担任新加坡—天津经济贸易理事会的联合主席。

报业控股上周四（6日）宣布，将旗下媒体业务转入新成立的全资子公司SPH媒体，未来再把这家子公司交给CLG，以非营利模式运营。