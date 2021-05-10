中国再回应长征五号残骸：反对外空活动问题双标

对于近日受关注的中国长征五号B遥二运载火箭末级残骸，中国外交部今天再次回应说，火箭末级已再入大气层，目前没有对地面造成危害的报告，并强调反对在外空活动问题上持双重标准。

据澎湃新闻报道，美国航天局（NASA）局长比尔·纳尔逊（Bill Nelson）日前发表声明表示，中国在处理太空残骸方面没有达到负责任的标准。中国外交部发言人华春莹在例行记者会上对此表示，该火箭末级已采用钝化处理技术，不会在轨道上发生爆炸而产生空间碎片，其末级绝大部分组件在再入大气层过程中烧蚀销毁，对航空活动以及地面造成危害的概率极小。

她还说，在再入大气层过程中，中国始终对再入轨迹严密跟踪，并提前发布再入大气层的情况公告，“火箭的末级已经再入大气层，落入了东经72.47°、北纬2.65°周边海域，截至目前没有对地面造成危害的报告”。

华春莹指责美国一些媒体还有一些人在这个问题上有“双重标准”，并提及今年3月美国一个火箭残骸掉到美国一家农场，美国媒体用“流星划过点亮夜空”“炫目灯光秀”等浪漫词汇来描绘和渲染，但”一到中方，就是完全不一样的调门“。

她表示，中国愿同包括美国国内的其他国家一起加强在外空利用方面的合作，但也反对在这个问题上也持双重标准。

4月29日，长征五号B遥二运载火箭成功将中国空间站的“天和”核心舱送入了预定轨道，但与其他大型运载火箭通常会在预先计划好的区域落回地球不同，该火箭主段进入了轨道。美国五角大楼早前预计，火箭主段将飞出轨道并于昨天重返地球大气层，但碎片的落点无法预测。

英国《卫报》此前引述哈佛大学天体物理学中心的天体物理学家麦克道尔说，碎片在下坠过程中如果没有被大气层摧毁，可能会等同“小飞机坠毁，残骸遍布100英里（约161公里）范围内”。

中国外交部发言人汪文斌4月30日在例行记者会上已对此作出回应，称中国高度关注火箭末级再入大气层的情况，“据我了解，该火箭末级已采用了钝化技术处理，绝大部分器件将在再入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。”