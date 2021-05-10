港连续三天无本地确诊 专家：正迈向“清零”

香港卫生署卫生防护中心通报，截至10日零时，香港新增四例输入性病例，已连续三天无本地新增病例。香港医学专家分析，目前无迹象显示变异病毒流入社区引致大暴发，香港正朝着“清零”方向逐步前进。

据香港中通社报道，新增的四例病例均为女性，分别从印尼及印度抵港，她们在酒店检疫期间确诊，没有携带变种病毒。至今，香港累计报告确诊病例达1万1811例。

香港呼吸系统专科医生梁子超接受采访时说，香港疫情从间歇性没有本地感染病例，到近日经常出现没有本地感染病例，是朝着“清零”的方向逐步前进。

不过，他提醒，若以“清零”为目标，目前不可放松警惕。由于病毒的传播会呈“几何级数”急速上升，还要耗时半个月至一个月时间观察现存病例，当“一个确诊病例只能传播0.3个人或以下的时候”，才能确定已截断传播链。

特区政府专家顾问、香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌认为，目前无迹象显示变异病毒流入社区引起大暴发，或与社交距离措施及市民乐意佩戴口罩有关。在外籍家庭佣工强制检测方面，暂时只有小部分人验出病毒，相信都是与首名把变异病毒带入社区、曾走遍港九新界探亲访友的染疫印度裔男子有关。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良指出，目前，香港抗疫关键在于外防输入。由于不同地区的疫情风险变化迅速，建议特区政府参考澳门和内地做法，为入境人士进行抗体检测。

对于这一建议，梁子超提醒，抗体测试的局限在于较难区分抗体来源，究竟是已接种疫苗还是曾受病毒感染。但抗体测试能作为一个指标，配合病毒检测，分辨受检人士是属于传播力很低的“复阳”病例，还是传播力较高的再次感染病例，继而采取不同的防控措施。

