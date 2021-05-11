华春莹：大陆同意下 世卫三次向台湾通报疫情

针对美国国务卿布林肯7日呼吁邀请台湾以观察员身份参与世卫大会，大陆外交部发言人华春莹昨天回应，布林肯有关声明严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，并称经大陆中央政府同意，世卫组织秘书处三次专门向台湾卫生专家通报疫情。

据中国外交部官网消息，华春莹昨天在例行记者会上回答记者提问时说，世界上只有一个中国。台湾参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认的根本原则。

华春莹指出，正是民进党顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾参加世卫大会的政治基础不复存在，“责任完全在民进党当局，他们对此心知肚明”。

不过，华春莹表示，在符合一个中国原则的前提下，大陆中央政府对台湾参与全球卫生事务作出了妥善安排。

她说：“据不完全统计，2020年以来，中国台湾医疗技术专家共参加16次世卫组织技术活动......经中央政府同意，世卫组织秘书处还三次专门向台湾地区卫生专家通报疫情。台湾地区也加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”。”

华春莹最后强调，台湾问题事关大陆核心利益，在这一问题上大陆没有任何妥协、退让的余地。当前疫情仍持续蔓延，聚焦全球抗疫合作是本次世卫大会的首要任务。“我们奉劝美方停止炒作涉台问题，这不仅无助于当前国际抗疫合作，也必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对。”

世卫大会与会者昨晚（5月10日）报名截止。尽管有七国集团（G7）和美国外长先后公开支持，台湾仍未接获以观察员身份与会的邀请函，连续第五年被拒于世卫门外。

据退休资深外交官介文汲告诉《联合早报》，在报名截止后，台湾确实仍有受邀的弹性空间；但在大陆反对，以及世卫组织会员以大陆邦交国占绝大多数的情况下，机会很渺茫。