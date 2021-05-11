港将与粤深公务员互换挂职

香港特首林郑月娥说，很快会与广东和深圳签署相关事宜，让两地公务员互换“挂职”。

据香港文汇报报道，林郑月娥昨晚接受央视《新闻1+1》节目访问，与主持人白岩松视频连线。被问及特区政府正与中国内地部门商讨加强香港公务员培训，包括让公务员到内地单位“挂职”一段时间，林郑月娥透露，特区政府很快会与广东和深圳签署相关事宜，让两地公务员互换“挂职”。

她并指出，现在香港最重要的任务是当5月26日在立法会审议通过相关法例修订后，争取按时办好三场选举。她亦强调大湾区对香港来说有无限机遇，认为香港有信心搭上大湾区这艘船。

公务员事务局局长聂德权上月在立法会透露，正与内地部门商讨加强香港公务员培训，包括让公务员到内地单位“挂职”一段时间，以便观察学习，未来亦希望引入规定，要求公务员必须在三年试用期修毕内地培训课程，才获长期聘用。

林郑月娥表示，特区政府过去以来一直都有这个计划，而现在亦将重点放在大湾区，她透露特区政府很快会与广东和深圳签署相关事宜，让两地公务员互换“挂职”，促使他们更加了解两地情况。

在大湾区建设方面，林郑月娥认为大湾区会为香港带来无限机遇，相信香港可以和内地有协同发展。她指出，香港要做的事情是增值，并为整个大湾区增值，并相信深港河套能吸引很多海外科研机构落地园区，加上在金融方面香港和深圳的互补性很强，期望香港和深圳联手能达到很好的效果，合作共赢。

对于有声音称大湾区会将香港掏空，林郑月娥认为这种说法是站不住脚的，因为香港每年培养很多人才，所以需要寻找更大的市场供他们发挥，因此政府要做好大湾区相关的宣传推广教育，并提供机会让年轻人进入大湾区内地城市。她强调，香港发展与国家发展是分不开的，香港既是贡献者亦是受惠者，认为香港有信心搭上大湾区这艘船。

被问及如何评价香港过去约24年的进程，林郑月娥认为“一国两制”在香港实践得还是成功的，能保持香港的繁荣稳定，并指过去全国人大为香港作出的决定能使香港重回正轨。

至于她未来最想做成的事，林郑月娥表示，希望在余下任期内可见证香港故宫博物馆建成。