蔡英文：台欧应协商投资协定

台湾总统蔡英文10日出席“哥本哈根民主高峰会”时表示，威权国家势力的扩张使民主价值遭受威胁，全球民主伙伴必须团结合作。近年来台湾与欧盟关系显见长足的进展，相信现在是协商双边投资协定的时候了。

据台湾总统府官网公布的消息，蔡英文致辞表示，世界已更警觉到威权国家的危险性，他们为了扩张势力，四处搞分化。面对共享价值遭受挑战，台湾和所有捍卫自由的人士始终都会站在一起。

她表示，台湾因为坚持自由民主，已成假讯息攻击、经济胁迫、甚至是军事威胁的标的。许多国际人士担忧，反民主行为可能引发冲突，特别是在印太地区。台湾政府充分明了区域安全所遭受的威胁，因此积极强化国防战力，捍卫民主。此外，台湾也和全球伙伴密切合作，共同确保区域的安全及稳定。

她提到，威权国家正在利用疫情，企图改变以规则为基础的全球秩序。有些政权试图掌握重要资源来操控其他国家。因此，民主地区势须合作，以确保供应链安全无虞，并维护全球经济秩序。

蔡英文表示，台湾将继续与欧盟及其他民主伙伴携手，打造出更坚韧的关键物资供应链，包括半导体和医疗用品等。

谈及世界卫生大会时，她指出，世卫大会和其他国际论坛长期排拒台湾的专家和政府官员，剥夺了台湾与国际社会分享经验的机会。尽管如此，作为国际社会负责任的一员，台湾依然致力帮助有需要的国家。

她还感谢欧洲的支持，称近年来台湾与欧盟关系显见长足的进展，相信现在是协商双边投资协定的时候了。双边投资协定不仅有助确保供应链，也能保护双方在地缘政治和经济上的共同利益。

“哥本哈根民主高峰会”主办单位“民主联”是丹麦前总理、前北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）于2017年成立的非政府组织。