成都学生在校坠亡 家长称被学校拒之门外

中国成都一名高中生在校坠亡，家长称被学校拒之门外，且学校并不提供监控等信息。

据北京青年报报道，有网友5月10日发帖说，孩子就读于成都第四十九中学，5月9日在学校从楼道坠落身亡，但学校拒绝家长进入学校并不提供监控等信息。

网友称，坠亡的孩子是一名高二男生，事发当天下午5点40分许才到学校，回学校前还和妈妈说了“母亲节快乐”。

按照学生家长的说法，此事疑点颇多。比如，为何学生坠亡两小时后，学校才通知家长；学校刚开始拒绝提供监控视频，之后家长去看时相关视频缺失；该校有学生称，校方禁止他们发声。

该学校5月10日下午在微博回应说，该校一名学生从知行楼高空坠落。学校立即报警，经现场诊断，该同学已无生命体征。学校深表痛心，全面配合调查工作，并全力做好善后事宜。

针对此事，新华社主办的《半月谈》发表评论说，许多质疑都指向学校处理事件的做法。面对汹汹舆情，学校只是发布一纸简短声明称公安机关已展开调查。

学校不仅应积极配合公安调查，还应及时回应社会质疑，不能任由猜疑四起、舆情发酵。回避质疑就是逃避社会责任，校方绝不能一句配合调查就沉默了事，而应尽快针对传言给出回应。

当地教育局在微博“成都成华教育”今日通报，经公安机关现场勘验、法医检验等，认定高坠属个人行为，经勘查无他人痕迹物证，排除他人所为，因此排除刑事案件。未发现学校存在体罚、辱骂学生等师德失范问题，未发现该生在学校受到校园欺凌情况。