美团创办人引唐诗 舆论忧步马云后尘

中国监管部门上个月就外卖巨头美团涉嫌垄断行为对其立案调查，而其创办人王兴上周在社交平台引用了《焚书坑》的诗作，被外界视为是暗讽中国政府的举动；美团后来称，这是外界误解了王兴的意思。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等港媒报道，王兴上周四（6日）在中国社交平台“饭否”上，转发了唐代诗人章碣的《焚书坑》，诗文如下：“竹帛烟消帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”

王兴上周四（6日）在中国社交平台“饭否”上，转发了唐代诗人章碣的《焚书坑》，诗文为：“竹帛烟消帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”（互联网）

美团正被中国监管部门调查之际，王兴引用该诗在社交平台上发文，被外界视为是不满监管部门。有不少网民都认为美团因此惹上了大麻烦，更有网民戏称“马云演讲，王兴写诗”，指他们两人都“祸从口出”。

中国电商巨头阿里巴巴创始人马云，自去年10月在上海发表批评中国金融监管机构的演讲后，就一直极为低调。那次演讲引发了一系列事件，并导致阿里巴巴关联公司蚂蚁集团创纪录的370亿美元首次公开募股（IPO）被搁置。

对于“一诗激起千层浪”，王兴据报删除了文章，并发文解释，指引用《焚书坑》诗句的原意是希望提醒自己，最大的敌人可能并不是竞争对手，而是一些“没有关注到的公司和模式”。

王兴前天再度发文，称《焚书坑》给他是一个警示。（互联网）

美团随后也回应，重申发文原因非外界解读如此，帖子含意是提醒公司要时刻保持对于创新的追求；目前，该帖文已被删除。同时，不知是否因此次风波影响，饭否平台昨天已暂停新用户注册。

中国国家市场监督管理总局上个月26日称，已依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。“二选一”的做法禁止商家同时在多个平台上销售商品。

美团当时回应称，将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平。美团还表示，目前公司各项业务一切正常。

《华尔街日报》透露，以市值计，美团是中国第三大互联网公司，其市值超过2000亿美元，仅次于游戏开发商腾讯和阿里巴巴。随着疫情引发了全球对线上产品和服务的需求热潮，美团股价涨了许多。

不过，从4月28日至昨天，在香港上市的美团股价已经历了九连跌，距离今年最高点市值蒸发了超过万亿元人民币。《香港经济日报》指出，美团的股价昨天更大跌，全日挫7.07%，收报262.8港元。较今年2月18日的最高价460港元，回落了43%。

“香港01”引述中原资产管理投资总监洪龙荃分析，美团股价昨天大跌，主要是与王兴的诗句贴文有关，加上正面对“二选一”调查，相信美团股价难以在短时间内收复失地。

他并表示，过去的周末，王兴的贴文已经在中国社交平台有不少讨论，虽然王兴其后将相关的文章删除，也有作出解释，但已引起市场担忧。“市场唔buy（买账），可能觉得王兴只不过是辩解。”

美团、拼多多昨天被约谈

另一方面，美团、以及另一家中国电商巨头拼多多昨天也被上海市消保委约谈。

据新华社报道，上海市消保委指出，美团存在订送餐配送不履约、页面误导消费者等问题，拼多多存在商品质量、虚假发货、售后服务、砍价拉新等问题。

报道引述消保委说，美团应完善页面描述和服务规则，特别是涉及消费者权益的重要内容，要以显著方式向消费者加以提示，对社区团购等新业务当中遇到的涉及消费者合法权益的新问题要及时研究解决对策，形成社区团购消费者权益保护规范。

消保委同时要求，拼多多应强化对商户的资质审核，对商家的虚假发货等行为绝不姑息、严肃处置，切实履行好平台在消费者权益保护方面的责任，对于消费者的投诉，要做到应收尽收并及时妥善处理，并纠正其在拉新活动中存在的虚假、诱导等行为。

两家企业表示，将根据上海市消保委的要求，对其相关的业务进行自查与整肃，并将于近日向消保委递交整改报告。