中国人口增速放缓 总量超14亿老龄化加深

中国官方最新人口普查数据显示，中国人口总数为14亿1178人，比2010年增5.38%，老龄化也进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

中国今早（11日）发布第七次全国人口普查数据。过去10年，中国年均人口增长率为0.53%，比2000年到2010年0.57%的增长率下滑0.04个百分点。

国家统计局局长宁吉喆在国新办举行的新闻发布会上说，数据表明，中国人口10年来继续保持低速增长态势。

性别方面，全国男性人口为723339956人，占51.24%；女性人口为688438768人，占48.76%。总人口性别比为105.07。

年龄构成方面，与2010年相比，0—14岁、15—59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。

国家统计局称，中国少儿人口比重回升，生育政策调整取得了积极成效，人口老龄化程度也进一步加深。

在地区分布方面，人口向经济发达区域、城市群进一步集聚。东部地区人口占39.93%，中部地区占25.83%，西部地区占27.12%，东北地区占6.98%。与2010年相比，东部地区人口所占比重上升2.15个百分点，中部地区下降0.79个百分点，西部地区上升0.22个百分点，东北地区下降1.20个百分点。

国家统计局强调，人口问题始终是中国面临的全局性、长期性、战略性问题，并正在抓紧对普查数据进行整理、分析和开发，会采取更多方式公布和共享普查成果，配合相关部门加强人口发展的前瞻性、战略性研究，最大程度发挥普查的作用。

中国每10年进行一次全国人口普查，最近一次普查于去年11月展开，12月底结束。国家统计局原定于4月上旬公布数据，但却在4月中旬宣布因“准备工作增加”推迟公布。

数据罕见的延迟公布此前引发各种猜测。中国国家统计局总统计师曾玉平今天回应数据推迟发布时说，相比第六次人口普查，此次发布的数据更加丰富，因此准备时间比较长。他还提及“美国等国家从普查数据登记到发布数据，也大概相距一年时间。”



在数据准确度方面，曾玉平说，此次普查漏登率为万分之五，低于国际标准，数据真实可信。

（记者是《联合早报》北京特派员）