中国PPI飙升 因大宗商品价格飞涨

受到大宗商品价格上涨和与去年同期基数较低这两个因素支撑，中国4月份出厂价格上涨幅度超出了预期，同时消费者通胀率仍然相对受抑。居民消费价格指数(CPI)则同比上涨0.9%。

据路透社报道，中国国家统计局周二公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，略低于路透调查预估中值的1%。其中，食品价格下降0.7%，非食品价格上涨1.3%。

4月CPI环比上下降0.3%，路透调查预估中值为-0.2%；PPI环比上涨0.9%。中国4月扣除食品和能源价格的核CPI同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。

另据彭博社报道，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比飙升6.8%，创2017年10月以来的最大升幅；3月份上升了4.4%。预估中值为上升6.5%。居民消费价格指数(CPI)同比上升0.9%，升幅略低于经济学家预期的1%。

随着全球需求上升、供应短缺，大宗商品市场热火朝天，从而加剧了世界各地通胀之忧。随着制造商开始将价格的上涨转嫁给零售商，作为全球最大出口国，中国的PPI上升对全球通胀构成另一重风险。

美联储官员坚称价格上涨是暂时的。在中国，决策者坚持认为，大宗商品价格对国内经济的影响将有限，通胀总体可控。不过，官员们仍已承诺加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。

因为忧虑债务增加，中国央行正在寻求缩减去年疫情期间刺激经济的措施。经济学家预计，决策者们将放慢信贷扩张的步伐，而不是提高利率。最高决策机构中共中央政治局上月表示，宏观经济政策不会急转弯。

中国已经设定了今年CPI涨幅在3%左右的目标，但统计局的一位官员最近在一次采访中表示，全年CPI涨幅将“明显低于”官方的2021年目标。