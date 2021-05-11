中国吁联合国会员国勿参加涉疆会议

中国今天敦促美国、德国与英国取消本周三（12日）涉及新疆人权的视讯会议，同时呼吁其他联合国会员国不要参加。

根据人权团体说法，至少有100万名维吾尔族与其他多数为穆斯林的族群成员遭拘禁在新疆地区的集中营。不过，中国政府否认这一指控，并称所谓集中营是技能培训中心。

据法新社报道，中国常驻联合国代表团在声明中说，这场原订12日举行的视讯会议，“是基于谎言与政治偏见”（is based on sheer lies and political bias）而举办。

北京“敦促合办方立即停止这一干涉中国内政的活动，并呼吁其他会员国共同抵制”。

声明提到：“新疆形势稳定，经济快速发展，各族人民和谐相处，处于历史上最好时期。”

在12日的视讯会议中，美国、德国与英国驻联合国大使，及共同主办这场活动的非政府组织”人权观察“代表预计将发表谈话。

路透社上周取得中国常驻联合国代表团发出的一份注记（Note），其中指上述线上活动的举办出于政治动机，组织者利用人权问题作为干涉新疆问题等中国内政的政治工具，制造分裂与动荡，破坏中国发展。

另一方面，中国外交部发言人华春莹昨天也在例行记者会上指出，美国纠集少数几个国家滥用联合国资源和平台抹黑攻击中国、服务自身政治私利，完全是对联合国的亵渎。

“美国、英国、德国等几个西方国家根本代表不了联合国，更代表不了国际社会。”

华春莹也说，如果新疆真的存在他们所指控的人权问题，难道伊斯兰合作组织以及其50多个成员国会不比美国更关心吗？伊斯兰合作组织此前曾应邀派代表团参访新疆，肯定中国政府重视保护穆斯林信教群众各项权利，积极评价中国预防性反恐和去极端化努力。在联合国人权理事会第46届会议上，包括沙特、阿联酋等穆斯林国家在内的80多个国家以不同方式发声，支持中国在涉疆问题上的立场。

“美国这个杀害了近百万穆斯林、侵犯了数千万穆斯林人权的国家，现在居然信誓旦旦关心起了新疆维吾尔族穆斯林的人权，分明是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。”