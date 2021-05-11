宁吉喆：中国人口红利依然存在

中国官方今天公布最新人口普查数据，中国国家统计局局长宁吉喆表示，中国仍是世界第一人口大国，超大规模的国内市场优势仍将长期存在，人口红利继续存在。

据中国网直播报道，宁吉喆在记者会上表示，普查数据反映了中国人口发展中面临一些结构性矛盾，如劳动年龄人口和育龄妇女规模下降，老龄化程度加深，总和生育率下降，出生人口数量走低等，但要辩证看待人口变化对中国经济社会的影响。

他指出，中国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变，超大规模的国内市场优势仍将长期存在，人口与资源环境仍将处于紧平衡状态，同时人口增长放缓，需要采取措施促进人口长期均衡发展。

宁吉喆说，中国劳动力资源仍然丰富，人口红利继续存在，同时劳动力年龄人口逐渐减少，经济结构和科技发展需要调整适应。

在人口质量方面，他说，中国人口素质不断提高，人才红利新优势逐渐显现，同时大学生就业压力加大，产业转移升级步伐需要加快。

今天发布的普查数据显示，人口向经济发达区域、城市群进一步集聚。宁吉喆对此表示，这既反映了城镇化和经济集聚的趋势性变化，也对提高城镇化的质量、促进区域协调发展提出了新的要求。

此外，数据显示中国少儿人口比重回升，60岁以上人口则超过2.6亿，宁吉喆指出，需优化生育政策，完善养育等人口服务体系。老年人口比重上升较快，老龄化已成为今后一段时期中国的基本国情。