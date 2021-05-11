中国据报将矛头指向澳液化天然气

中国上周宣布将无限期暂停与澳大利亚战略经济对话机制下的一切活动后，据报正在阻止该国的液化天然气进口商从澳洲进口液化天然气。

据彭博社报道，中国至少有两家规模相对较小的液化天然气进口商，收到了避免进口澳洲液化天然气的指令，这被认为是两国关系恶化对贸易造成影响的又一个例子。

报道引述知情人士透露，这两家公司收到了政府官员的口头指示，要求其不要再从澳洲购买更多明年交货的液化天然气。

彭博社从交易员得到的消息说，占中国液化天然气进口量近90%的大型国有企业还没有收到任何类似指示，这或许意味着上述事件对总体进口影响有限；这些大型国有企业是中国海洋石油总公司、中国石油化工股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司。

彭博社汇编的船舶追踪数据显示，中国40%以上的液化天然气从澳洲进口，澳洲是世界上最大的液化天然气供应国之一。澳洲去年向中国发运了价值130亿澳元（约135亿新元）的液化天然气。

中澳关系从2018年起趋紧，当时澳洲成为第一个公开禁止使用华为5G设备的国家。澳洲去年提出，对冠病起源发起国际调查，并在香港、新疆等问题抨击北京，两国关系陷入低谷。去年以来，中国已对澳洲实施多项经贸制裁，涉及葡萄酒、大麦、牛肉等行业。