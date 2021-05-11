胡润慈善榜：黄峥捐120亿人民币成中国首善

胡润研究院今日发布《2021胡润慈善榜》显示，中国“亿级慈善家”达到39人，为历年来第二多，2019年最多47人。拼多多创始人，41岁的黄峥过去一年共捐赠120亿元（人民币，下同，24.77亿新元），首次成为中国首善。

据新浪新闻报道，《2021胡润慈善榜》（Hurun China Philanthropy List 2021）把去年4月1日至今年4月30日期间的现金和股权捐赠，以及有法律效力的承诺捐赠都统计在内。

中国“亿级慈善家”达到39人，为历年来第二多，2019年最多47人。黄峥过去一年共捐赠120亿元，首次成为中国首善，他的捐赠以支持科研为主。美的创始人何享健及其家族以63亿元捐赠额排名第二，主要是捐建了一家非营利性医院。

恒大创始人63岁许家印以24亿元捐赠额排名第三，主要捐赠包括向贵州省扶贫基金会捐赠14亿元、在广东扶贫济困日捐赠7.5亿元等。许家印已连续五年位列前三。另外，抖音创始人38岁张一鸣以5亿元捐赠额位列第八；联想创始人杨元庆以1.1亿元捐赠额位列第26，主要向母校上海交大捐赠一亿元。

中国10所大学过去一年接收上榜慈善家捐赠均超一亿：北大10亿，复旦5亿，“百年华诞”的厦大4.4亿，浙大3亿，哈工大2.4亿，港科大1.8亿，昆明大学、西湖大学、同济大学和云南大学各1亿。

疫情影响下，医疗方面捐赠人数继续上升，占比从去年17%增加到27%，为上榜慈善家第二大捐赠领域。扶贫第三，占比从去年11%增加到24%。房地产行业上榜慈善家最多，占36%；其次是金融投资和制造业各占13%；再次是医疗9%。