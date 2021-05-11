港大学发现丙肝药有效抑制冠病

香港大学及香港中文大学领导的国际科研团队昨天公布，发现曾用于治疗丙型肝炎的药物“司美匹韦”可有效抑制冠病病毒，若与正在使用的“瑞德西韦”一并使用，抗病毒效果将增逾百倍。团队预计，约半年完成动物实验后开展临床试验。

据香港中通社报道，研究团队表示，虽然瑞德西韦可有效治疗冠病，但只能抑制一个病毒蛋白，一旦该蛋白变种，可能令病毒产生抗药性。而司美匹韦能有效、并同时抑制两种冠病病毒蛋白；即使其中一个蛋白出现变异，司美匹韦仍可透过抑制另一个蛋白以发挥作用，产生抗药性病毒变异的机会亦较低。

中大医学院药剂学院助理教授吴潍龙表示，司美匹韦是目前唯一可以同时针对多于一种冠病病毒蛋白的药物。透过了解司美匹韦在单独或联合使用时抑制病毒蛋白的机制，将为对抗冠病病毒带来更多研究方向。

研究团队也发现，一并使用司美匹韦和瑞德西韦可产生协同效应，提升抗病毒成效。香港大学公共卫生学院副教授陈志伟说，透过病毒感染实验显示，只需要使用剂量3.3微莫耳的司美匹韦和瑞德西韦，已可大幅抑制病毒复制，比单独使用瑞德西韦的效力高逾百倍。

研究团队已经开展动物实验，正利用老鼠实验药物效果，预计最快半年有初步结果。若届时结果有效，就会展开临床实验。团队并计划测试司美匹韦的广谱性，研究药物是否同样有效对付如沙斯（SARS）及中东呼吸综合症等流行病毒。