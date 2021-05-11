数据：在大陆台湾人近15.8万

中国官方今天公布第七次全国人口普查结果。公报显示，居住在中国大陆并接受普查登记的境外人士总共143万695人，其中台湾居民为15万7886人。

根据中国国家统计局发布的第七次全国人口普查第八号公报，居住在中国大陆31个省分，并接受普查登记的香港特別行政区居民为37万1380人、澳门特別行政区居民5万5732人、台湾居民15万7886人，外籍人员84万5697人，合计143万695人。

上述人员中，男性73万6286人，女性69万4409人。

其中，香港居民男性为20万2296人，女性为16万9084人；澳门男性为2万9067人，女性为2万6665人；台湾男性10万2897人，女性5万4989人；至于外籍人员，男性40万2026人，女性44万3671人。

公报也提到，上述人员中，居住时间三个月以下的有4万659人；居住三个月至半年的有5万6342人；居住半年至一年的有16万6884人；居住一年至两年的有24万8174人；居住两年至五年的有31万4954人；居住五年以上的则高达60万3682人。

以入境目的区分，以商务为目的者为7万7008人、就业44万4336人、学习21万9761人；以定居为目的有41万9517人。

如果按居住地区分，境外人士居住人数排在前五位的省份是：广东41万8509人、云南37万9281人、上海16万3954人、福建10万6248人，以及北京6万2812人。

中国每10年进行一次全国人口普查，最近一次普查于去年11月展开，12月底结束。国家统计局原定于4月上旬公布数据，但却在4月中旬宣布因“准备工作增加”推迟公布。

数据罕见的延迟公布此前引发各种猜测。中国国家统计局总统计师曾玉平今天回应数据推迟发布时说，相比第六次人口普查，此次发布的数据更加丰富，因此准备时间比较长。他还提及“美国等国家从普查数据登记到发布数据，也大概相距一年时间”。

在数据准确度方面，曾玉平说，此次普查漏登率为万分之五，低于国际标准，数据真实可信。