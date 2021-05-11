消息：鸿海印度清奈厂苹果手机产能降逾五成

印度疫情持续延烧，两位熟知情况的消息人士透露，印度疫情已影响全球智能手机制造大厂鸿海位于印度清奈厂iPhone 12逾一半的产能。

据路透社报道，鸿海为苹果智能手机的主要代工厂，目前仍以中国为最大生产基地，位在印度南部泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的清奈厂并非主要生产厂区。苹果先前曾表示印度厂主要为当地消费市场所用。

泰米尔纳德邦是印度第二轮新冠疫情中受灾最严重的地区之一。从周一开始，政府已对该州实施全面封锁，停开公共交通工具并关闭商店，以尝试降低感染的速度。

两位消息人士说，目前已有多位鸿海员工被检出新冠肺炎阳性，鸿海也决定即日起至5月底为止，将限制生产iPhone 12印度厂区的人员进入。由于未被授权评论此事，两位人士均拒绝具名。

上述一位消息人士说：“工厂员工陆续离厂不进厂。”清奈厂超过100位员工验出阳性，公司并已下令限制员工进入iphone生产厂区到5月底。

鸿海证实，印度厂区已有同仁接受检测后呈现阳性，在员工安全为第一优先前提下，公司已安排确诊同仁至医疗院所隔离诊治，相关厂区也依标准作业程序完成环境消杀，并持续提供员工必要防疫物资与协助，同时也会随时配合政府政策应对未来疫情变化。

希望印度实施全国封锁的呼声高涨，因该国新增病例和死亡病例仍接近纪录高位，莫迪政府面临越来越大的压力。印度感染和死亡纪录每两三天就刷新一次。周日的死亡人数连续第二天超过4000人。印度总染疫人数达到2266万人，死亡病例24万6116人。

市场研究公司Canalys指出，印度市场到第一季仍保持强劲增长，苹果出货量超过了100万支iPhone。 Canalys并提到，iPhone 12的需求是因为在地组装及获得有吸引力融资奖励的支持。

市场研究机构集邦科技（TrendForce）分析，印度因疫情日趋严重并影响各大手机品牌的生产与销售，故将2021年全球智慧型手机市场的年增幅度预测由原先的9.4%，下调至8.5%；生产总数约13.6亿部，且未来不排除进一步下修至8%以下。

鸿海将于本周五召开投资人说明会，印度高烧不退的疫情是否会进一步影响鸿海在当地工厂的运作料成法说会焦点。此前公布第一季展望，首季消费智能产品营收年增料大于15%。