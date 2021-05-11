专家：中国人口负增长时间或提前

中国官方今天公布人口普查最新数据，显示人口10年来继续保持低速增长态势。有中国人口学家认为，中国总人口仍保持惯性增加，但总人口负增长的时间或会提前。

中国国家统计局局长宁吉喆今天上午通报，全国人口共141178万人，较2010年增加7206万人，增长5.38%；年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。

据第一财经报道，南开大学经济学院人口与发展研究所教授、中国人口学会副会长原新对此表示，“总人口仍然保持惯性增加，但根据数据判断，总人口负增长的时间有可能是比此前预计的要早。但人口规模巨大的情况不会根本改变，中国依然是第一人口大国。”



原新解释说，“之所以预判中国人口负增长将提前到来，是因为低生育率现象持续稳定，出生人口继续缩减，因为15-49岁育龄妇女人数以及20-34岁生育高发育龄妇女将大幅减少。”

报道称，总和生育率（相当于平均每个妇女生育的孩子数量）2.1左右在人口学中叫做更替水平生育率，即一对夫妇平均生育两个子女以实现对自身的替代。如果长期保持更替水平生育率，人口总量就会稳定下来，总人口不增不减，人口结构趋于稳定。

中国的总和生育率自1992年达到更替水平，此后一直在更替水平以下持续缓慢下降。目前的实际生育率水平大约在1.5。

原新认为，这意味着自1992年以来中国就已经处于低生育率水平时代，人口的内在增长率就已经由正转负，开始孕育人口负增长的能量，“至今已经30年了，预计未来十年之内，人口正增长惯性将消耗殆尽，总人口在2025-2030年期间开始进入负增长轨道已毫无悬念。”

原新指出，“中国人口将从正增长走向人口负增长，结束人口数量持续增加的历史。未来50-60年，中国将保持老年人口规模世界第一，步入全球人口老龄化程度最高的方阵之中”，“在老龄社会形态下，税收和社保缴费端、健康保险设计方、长期照护服务供给者、延迟退休者、劳动参与者等多元主体问题更加错综复杂。”

此外，原新预判，未来人口性别比偏高现象依然存在，3000多万男性“盈余”或女性“赤字”变化不大；家庭进一步小型化，家庭户平均人口规模不足三人；一人户二人户三人户比重升高；婚姻形式多元化趋势增强；未婚离婚人口比例升高等。