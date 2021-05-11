台外交部称与洪都拉斯邦谊稳固

针对台湾邦交国洪都拉斯表示，将通过2018年与台湾断交的邻国萨尔瓦多，购买大陆冠病疫苗，台湾外交部今天回应，已掌握相关情形，台洪邦谊友好稳固，反对任何一方以隐含附带条件的方式提供疫苗，作为破坏台洪邦谊的手段。

据法新社报道，洪都拉斯卫生部昨晚（10日）在推特上说，“萨尔瓦多将帮助我们打破地缘政治的封锁，并从中国大陆购买疫苗。洪都拉斯将尽可能为人民付出一切购买疫苗”。

洪都拉斯卫生部还在另一条推文中说，“对没有将疫情政治化的友好国家表示感谢”，其中以色列已捐赠首批6000剂疫苗，俄罗斯则预计赠送4万剂Sputnik V疫苗。

据《联合报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天在例行记者会上表示，洪都拉斯因为先前向“疫苗全球取得机制”（COVAX）分配及疫苗采购迟未能接获足够的数量，面临严峻公卫危机。

欧江安说，洪都拉斯卫生部昨天感谢以色列等国未将疫情政治化并提供洪都拉斯协助，但表示洪都拉斯仍急缺疫苗，因此同时寻求各种管道，包括透过台湾前邦交国萨尔瓦多向大陆采购等可能方式，取得所需疫苗。台湾外交部已掌握相关情形，并将持续密切注意相关发展。

欧江安也表示，面对疫情蔓延，疫苗取得是人道议题，攸关洪都拉斯民众的生命与健康，不应该沦为政治操作的工具；台湾政府反对任何一方以隐含附带条件的方式提供疫苗，作为破坏台洪邦谊的手段。

欧江安强调，台湾与洪都拉斯两国邦谊友好稳固，长久以来在民主与自由的共享价值上携手密切合作，嘉惠双方人民、经济与社会的发展，合作成果获得洪都拉斯政府及人民的普遍肯定。

洪都拉斯是台湾15个邦交国之一，而台湾在全球邦交国最多的地方就位于中南美洲，包括危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拉圭。