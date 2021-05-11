台称大陆安排参与全球卫生事务悖离事实

中国大陆外交部昨天表示，在符合一个中国原则的前提下，北京对台湾参与全球卫生事务作出了妥善安排，台湾外交部今天回应，相关说法完全悖离事实与国际认知。

本月6日，七国集团外长会议发表公报，首度通过联合声明方式，力挺台湾参与世界卫生组织（WHO）和世卫大会。隔天，美国国务卿布林肯呼吁世卫总干事谭德塞，让台湾“立即获邀”以观察员身份参与世卫大会。

对此，大陆外交部发言人华春莹昨天在例行记者会上说：“在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务也作出了妥善安排。”

据《联合报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天表示，相关说法完全悖离事实与国际认知。大陆重弹“一中原则”等陈腔滥调，持续不当曲解联合国大会第2758号决议及WHA第25.1号决议内涵，只是凸显大陆公然说谎、误导国际社会，不断打压台湾人民的健康人权。

欧江安指出，大陆恶意阻挡，是世卫组织未能将台湾完整纳入技术性讨论的主要障碍，也更加证明大陆持续将政治凌驾于健康人权的霸道行径，台湾外交部对此予以强烈谴责。

欧江安说，只有台湾的民选政府才能在世卫组织及其他国际组织代表台湾2350万人民；台湾人民的健康人权由台湾政府来守护，大陆无权、也无能力代劳。台湾外交部呼吁大陆应以负责任的态度看待全人类的卫生安全，切勿再以偏狭自私的政治考量，忽视国际社会支持台湾参与全球防疫合作的强大声量。

