中国31个省份中，北京、上海、天津平均受教育年限最高，

据上观新闻报道，中国人口普查结果今日发布。从中国受教育程度人口看，具有大学文化程度的人口为21836万人。与2010年相比，每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人。15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降为2.67%。

中国31个省份中，每10万人中拥有大学文化程度的人数最多的地区为北京、上海、天津，人数分别为41980人、33872万人、26940万人。15岁及以上人口的平均受教育年限最高的省份为北京、上海、天津，年限分别为12.64年、11.81年、11.29年。

另外，在广东、云南、上海居住的港澳台、外籍人员最多。

居住在中国31个省份并接受普查的港澳台居民和外籍人员共143万人。以商务为目的7.7万人；以就业为目的44.4万人；以学习为目的22.0万人；以定居为目的42.0万人；以探亲为目的7.5万人；其他目的19.5万人。

按居住地区分，外籍人数排在前五位的省份是广东、云南、上海、福建、北京，分别为41.9万人、37.9万人、16.4万人、10.6万人、6.3万人。