上海警方侦破境外赌博网站案 查证赌资22亿元人民币

上海警方近日侦破一起开设境外赌博网站案，查证赌资总计22亿余元（人民币，下同，约4.54亿新元）。

据中新社报道，在该起案件中，警方捣毁一个为境外赌博网站提供代收款的第三方收款平台，先后抓获黄某、杨某、吴某等18名犯罪嫌疑人，查获涉案电脑13台、手机110部及大量身份证、银行卡、U盾等作案工具。

报道称，上海市公安局金山分局早前通过对已侦破制作、运营跨境赌博网站案的深入排查比对，发现一个名为“趣汇娱乐”的境外赌博网站，警方之后成立专案组开展侦查。

经调查发现，“趣汇娱乐”赌博网站服务器位于境外，其赌资主要通过银行卡、支付宝、微信转账等渠道进行充值。去年10月14日，专案组在广东省茂名市实施收网抓捕行动，抓获主犯黄某等五名违法犯罪嫌疑人。

专案组针对该网站资金流水“只有支出，没有收款”的线索，发现其资金收款均通过某第三方代收款平台进行。对此，专案组锁定了一个为该赌博网站提供代收款的犯罪团伙，并于同年11月2日在西安、重庆两地同步开展抓捕，先后抓获杨某、吴某等11名违法犯罪嫌疑人，捣毁这一为赌博网站提供代收款的犯罪团伙。

之后，专案组锁定了开发者林某及介绍人高某，在发现高某从境外回中国后，于今年1月29日再次开展同步收网，分别在福建漳州和广东茂名两地抓获高某和林某。

经查，自2020年3月起，黄某等人在广东省茂名市运营该网站，设立“时时开奖”等赌博项目，通过招收代理等方式吸引人员参与赌博，共涉及参赌人员1.2万余人、资金2亿余元。而犯罪嫌疑人杨某、吴某伙同他人搭建专门为境外赌博网站提供代收款的网络平台，经高某介绍，由该平台提供银行卡、支付宝、微信号放置于赌博网站页面，用于收取赌资，从中收取0.5%至0.6%代收费。该平台等人除为“趣汇娱乐”网站提供收款业务外，还曾先后为10多个境外赌博网站代收款。

目前，黄某、杨某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被检察院批准逮捕，现已移送起诉。